Mülheims Sportler des Jahres: Das sind die Nominierten

Silbermedaille im Juniorinnen-Doppelvierer bei der U 19 Weltmeisterschaft in Racice, Tschechien; Weltbestzeit im Juniorinnen-Doppelvierer bei der U19-WMt in Racice, dritter Platz im Juniorinnen-Doppelzweier bei der Deutschen Jugendmeisterschaft der Altersklasse U19 – klar das an Ruderin Klara Thiele kein Weg vorbeiführte. Zur Ehrung konnte sie wegen eines Praktikums nicht kommen und grüßte per Videobotschaft. Und mit ihr durfte sich Julius Rommelmann freuen. Er wurde für die Teilnahme an der U23-Europameisterschaft im Einer in Brest, Weißrussland, den Deutscher Juniorenmeistertitel im Doppelvierer und den Weltrekord auf dem Ruderergometer über 2000 Meter in der AK 19-29 belohnt.