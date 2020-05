Nach der Ligaeinteilung ist die Vorfreude aufs Derby groß

Der Handballverband Niederrhein (HVN) hat kürzlich den Rahmenspielplan für die Saison 2020/21 veröffentlicht. Für einige Mülheimer Handballer geht die neue Spielzeit damit überraschend früh los. Zudem wird es auch wieder drei Mülheimer Derbys geben.

„Erst einmal einen Schock bekommen“

Bereits am letzten August-Wochenende steht für die drei Verbandsliga-Teams das erste Spiel der Saison an. Dies liegt daran, dass die Staffeln mit 15 Mannschaften in der kommenden Saison größer sind als im Vorjahr, weil es nach dem coronabedingten Saisonabbruch keine Absteiger gegeben hat. Davon betroffen sind neben den Frauen des SV Heißen, die traditionell in der Gruppe zwei an den Start gehen, der HSV Dümpten und Aufsteiger DJK Styrum 06.

Der HSV startet mit einem Auswärtsspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Der erste Auftritt vor den heimischen Fans wird gegen den Solinger TB stattfinden. Am letzten Spieltag geht es zum Haaner TV. Styrum 06 empfängt am ersten Spieltag den Haaner TV und reist dann zum TV Ratingen. Zum Abschluss der Saison geht es gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Frauen des SV Heißen spielen zunächst zu Hause gegen die SSG/HSV Wuppertal und dann beim Turnverein Biefang II. Den Saisonabschluss bestreiten sie auswärts, beim SV Wipperfürth.

„Als ich gesehen habe, dass wir schon im August anfangen, habe ich erstmal einen Schock bekommen“, sagt HSV-Trainer Rene Bülten. Denn die Vorbereitungszeit sei knapp. Aufgrund der aktuell geltenden Einschränkungen sei zum Beispiel noch vollkommen unklar, ab wann Testspiele wieder stattfinden können.

Zudem sind in die Sommerferien die Hallen zeitweise komplett gesperrt. Zumal die Dümptener aufgrund der Schließung der Sporthalle Boverstraße auch in eine andere Trainingsstätte umziehen müssen. Einen adäquaten Vorbereitungsplan zusammenzustellen, sei unter diesen Voraussetzungen nicht unbedingt einfach, meint Bülten.

Verbandsliga-Derby sorgt für Vorfreude

Mit der Veröffentlichung des neuen Spielplans steht nun auch fest, dass es in der kommenden Saison auch wieder ein Mülheim-internes Duell in der Verbandsliga geben wird. Denn Aufsteiger Styrum 06 wurde zu dem HSV Dümpten in die Gruppe zwei eingeordnet.

„Wir hatten darauf gehofft“, sagt DJK-Trainer Bernd Reimers. Denn das Derby werde sicherlich für eine volle Halle sorgen. Zumal die Begegnung der beiden Teams seit jeher für viel Spannung und eine emotionale Atmosphäre gesorgt hat. Umso schöner, dass in der kommenden Saison nicht nur die Herren-Mannschaften des HSV und der „06er“ aufeinandertreffen.

Denn auch die Dümptener Frauen haben sich nach ihrem Aufstieg zu den Styrumern in die Landesliga-Staffel zwei gesellt. Auch hier wird das Aufeinandertreffen beider Teams einige Zuschauer in die Halle locken. Wohl auch weil man gespannt ist, wie sich der Aufsteiger unter dem neuen Trainer in der höheren Spielklasse schlagen wird.

Landesliga-Mannschaften haben eine Woche länger Zeit

Für die Landesliga-Teams beginnt die Saison erst eine Woche später, am 5. September. Die Staffeln bestehen hier nur insgesamt aus 14 Mannschaften. Bei den beiden Herren-Teams hat sich wenig geändert. Somit treffen die HSG Mülheimund der VfR Saarn in der kommenden Saison erneut in der Landesligagruppe vier aufeinander. Die Mülheimer Spielgemeinschaft hatte durch den Saisonabbruch den Aufstieg in die Verbandsliga nur knapp verpasst. Neu dabei in der Liga sind die Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und die HSG Am Hallo Essen.