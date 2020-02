Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuzugang aus Homberg

Auftaktgegner Genc Osman hat sich Ende Januar noch einmal verstärkt. Vom VfB Homberg wechselte Can Serdar (24) innerhalb Duisburgs.

Der Mittelfeldspieler absolvierte in der Hinrunde noch zehn Kurzeinsätze für den Aufsteiger in der Regionalliga West, stand aber nur einmal in der Startelf.