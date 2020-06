Neuzugang: Von Sydney über Düsseldorf zu Blau-Weiß Mintard

Nach drei jungen Spielern haben sich die Fußballer von Blau-Weiß Mintard für ihr zweites Jahr in der Landesliga den ersten etwas erfahreneren Neuzugang gesichert. Der neue Mann kommt aus Australien.

Max James Haubus (27) ist tatsächlich in Sydney geboren. Seine Mutter ist Australierin, sein Vater Deutscher. In Deutschland kickte der heute 27-Jährige zunächst bei der TuS Koblenz unter Trainer Peter Neustädter, dessen Sohn Roman bei Schalke spielte. Anschließend wechselte er für zwei Jahre zu Rot-Weiß Hadamar.

Max James Haubus fasste beim Rather SV als Stammspieler Fuß

Da die Freundin in Düsseldorf studierte, ging es zur Saison 2016/2017 Richtung Nordrhein-Westfalen. Über die Reserve von Ratingen 04/19 fasste er beim Rather SV in der Landesliga Fuß. 2017/18 war der Abwehrspieler bei den Düsseldorfern unumstrittener Stammspieler.

Es folgte der Wechsel in die Oberliga zum ETB Schwarz-Weiß Essen. In 42 Partien stand Haubus für die Schwarz-Weißen auf dem Platz. Doch im Winter löste er seinen Vertrag auf, um sich auf seine Gesellenprüfung zum Maurer zu konzentrieren. Daher kam auch ein Wechsel nach Mintard erst jetzt im Sommer zustande. „Er ist im besten Fußballeralter und hat eine große Erfahrung. Das ist wichtig für unsere kommende zweite Saison in der Landesliga“, meint der sportliche Leiter Marco Guglielmi.

„Warum nicht Mintard?“

Auch der Verteidiger selbst hat sich den Schritt gut überlegt: „Eine junge und erfolgreiche Mannschaft, die einen sehr guten Fußball spielt und das Ganze in einem schönen familiären Umfeld. Warum also nicht Mintard?“ Zuvor hatten die Blau-Weißen schon drei vielversprechende Talente verpflichtet.

