Quass-Team kassiert nächste Niederlage gegen Altendorf

„Stinksauer“ war VfR-Saarn-Trainer Carsten Quass nach der 23:25-Niederlage seiner Mannschaft gegen die DJK Altendorf 09 in der Handball-Landesliga. Insbesondere in der ersten Halbzeit sei die Leistung „grottenschlecht“ gewesen, fand der Coach klar Worte. Nach der Niederlage von Donnerstag hatte sich Quass eigentlich eine Reaktion seiner Mannschaft erhofft. „Aber der Ruck ist leider ausgeblieben“, fand er enttäuscht.

„Viel zu passiv“

In der ersten Hälfte stand die Saarner Abwehr in der 6:0 „viel zu passiv“ und klebte am eigenen Kreis. Es wurde zu wenig zum Ball verschoben oder auf den Ballführer herausgetreten. In der Offensive haben die Saarner – ähnlich wie schon am Donnerstag – ihre Chancen nicht konsequent genutzt. So ging es mit einem klaren Rückstand in die Pause (15:9).

In Hälfte zwei stand zumindest die Deckung des VfR etwas besser. Allerdings brauchten die Mülheimer bis zur Schlussphase, um den Rückstand aufzuholen. Fünf Minuten vor dem Ende fiel dann der Ausgleich (23:23).

Allerdings fehlte dem Saarner Angriff auch am Ende die Durchschlagskraft, ohne den auf Manndeckung genommenen Benedikt Linssen. Erschwerend hinzu kam, dass auch Jonas Krusenbaum in der zweiten Hälfte verletzt ausgefallen war und Dominik Schmidt früh nach drei Zeitstrafen die rote Karte sah.

DJK Altendorf 09 - VfR Saarn 25:23 (15:9)

VfR: Wortberg, Schneider - Krusenbaum, Cordes (1), Kilgast (2), Mailand (1), Benkert (3), Linssen (3), Kaiser (2), Neukirch (4/1), Rotthäuser (5), Wolf, Schmitz (2)