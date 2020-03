Rot-Weiß Mülheim hätte einen Punkt verdient gehabt

Letztlich war es vielleicht die beste Leistung unter dem neuen Trainer Kim Rolinger, bloß Punkte standen für den Fußball-Bezirksligisten Rot-Weiß Mülheim auch nach dem Heimspiel gegen den SV 08/29 Friedrichsfeld nicht zu Buche. Die Eppinghofer verloren mit 0:1 (0:1).

„Einen Punkt hätten wir mindestens verdient gehabt, das hat auch der gegnerische Trainer gesagt“, meinte Rolinger nach dem Spiel.

Genug Chancen waren da

Seine Mannschaft hatte genügend Chancen, um den Rückstand noch auszugleichen – darunter Pfosten- und Lattentreffer. „Ihr Torwart hat gut gehalten aber manches haben wir auch leichtfertig vergeben“, musste Rolinger eingestehen.

Seiner Mannschaft fehle einfach die Ruhe vor dem Tor. „Diese Drucksituation kann man im Training auch nicht üben“, findet Rolinger.

Gegentor fiel nach einem Eckball

Das Gegentor in der 23. Minute fiel nach einem Eckball für Friedrichsfeld, weil sich in der rot-weißen Abwehr einer auf den anderen verlassen hatte. In der zweiten Hälfte spielte RWM nach einer Gelb-Roten Karte in Überzahl.

RW Mülheim – SV Friedrichsfeld 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Wohlgemuth (23.).

RWM: Ibrahim – Okon (79. Pac), Christmann (85. Asamoah), Kathmann, Heise (61. Friedmann) – Schmitz (82. Spitzer), Beeke – R. Wandel, van Ryn, Tonski –

Cinar