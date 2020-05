RW Mülheim schnappt sich ein Talent vom TuS Union

Fußball-Bezirksligist Rot-Weiß Mülheim setzt die Erneuerung seines Kaders fort und setzt dabei vor allem auf die Jugend. Von der U19 des TuS Union 09 wechselt Nico Winkler an die Bruchstraße.

Der Abwehrspieler wechselte 2017 aus Heißen an die Südstraße und spielte dort zuletzt in der Leistungsklasse. In 13 Saisonspielen gelangen ihm immerhin fünf Treffer.

Nach Pierre Hirtz, Mehdi Didar, Abdul Agirman und Alperen Keskin ist Winkler der fünfte Neuzugang bei RWM für die kommende Spielzeit.