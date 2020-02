Spitzenreiter DJK Styrum 06 siegt nur knapp in Biefang

Mülheim. Eine durchwachsene Leistung zeigte Styrum in Biefang. In der zweiten Hälfte stellte die DJK „das Handballspielen komplett ein“, fand ihr Coach.

Landesligaspitzenreiter DJK Styrum 06 siegt beim TV Biefang nur knapp mit zwei Toren (27:25). Erneut lassen die Styrumer Handballer dabei die Souveränität eines klaren Tabellenführers missen. Am Ende reicht ihnen eine gute Viertelstunde zum Sieg.

Denn in der ersten Halbzeit schafften es die „06er“ nicht, sich entscheidend abzusetzen. Zwar gingen sie immer wieder mit zwei oder drei Toren in Führung, aber die Hausherren glichen alsbald wieder aus. So stand es nach fünf Minuten 4:4, nach knapp einer Viertelstunde 8:8 und nach 20 Minuten Spielzeit 10:10. Zur Halbzeitpause hatten sich die Styrumer dann wieder einen kleinen Vorsprung erarbeitet (12:14). „Unsere Chancenverwertung war von Beginn an nicht gut“, kritisierte DJK-Trainer Bernd Reimers.

Nach der Pause lief es besser

Nach der Pause lief es etwas besser für den Favoriten aus Styrum. Sie bauten ihren Führung auf sechs Tore aus. Grundstein dafür bildete eine nun sicher stehende Abwehr, die Ballgewinne und damit Tempogegenstöße ermöglichte. So stand es nach rund 43 Minuten 21:15 für Styrum. „So eine Führung muss man eigentlich klar nach Hause bringen“, so Reimers.

Allerdings stellten die Gäste dann „das Handballspielen komplett ein“, wie er fand. Vorne fehlte die Cleverness. Styrum schloss die Angriffe zu früh ab oder verlor leichtfertig den Ball. So kam der Tabellenneunte wieder zurück ins Spiel und schaffte in der 50. Minute den Anschlusstreffer zum 21:22. Biefang hatte daraufhin sogar mehrfach die Chance auf den Ausgleich.

Keeper Tim Justen verhindert Schlimmeres

Der Turnverein konnte diese aber nicht nutzen, auch, weil DJK-Keeper Tim Justen, der in der zweiten Halbzeit insgesamt eine gute Leistung zeigte, Schlimmeres verhinderte. „Tim war einer der wenigen Lichtblicke heute“, so Reimers. Der Coach sprach vor allem in der Offensive von einer eher durchwachsenen Leistung. So waren es dann am Ende auch Einzelaktionen der beiden Haupttorschützen Marvin Siemes und Markus Burczyk, die Styrum schlussendlich den knappen Sieg sicherten.

TV Biefang - DJK Styrum 06 25:27 (12:14)

DJK: Schoofs, Justen - Best (4), Krause (1), Siemes (8/3), Bühne, Ambe (1), Milhorst (3), Wagemakers (3), Bremkes, Burczyk (7), Kossmann, Hendricks