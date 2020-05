SV Heißen - vierte Mannschaft ist die neue erste

Noch im vergangenen Sommer galten die Fußballer des SV Heißen noch als einer der Mitfavoriten im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga. Doch seitdem hat sich eine Menge verändert an der Hardenbergstraße. Der Verein möchte fortan verstärkt auf seine Jugend setzen.

In der ersten Halbserie konnten die Heißener die hohen Erwartungen nicht erfüllen und überwinterten lediglich als Tabellenachter. Unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung – so drückte es Abteilungsleiter Frank Adams später aus – führten dann zum großen Bruch in der Winterpause. Zwölf Spieler verließen den Klub.

Nur drei Spieler bleiben beim SV Heißen

Um das Team am Leben zu halten, sprang die vierte Mannschaft mit Trainer Daniel Nix ein. Die restlichen drei Spiele vor der Unterbrechung der Saison konnten allesamt gewonnen werden. Dennoch stehen bereits fünf weitere Abgänge fest.

Aus dem Kader der letztjährigen ersten Mannschaft werden in 2020/21 beim SV Heißen nur noch drei Spieler übrigbleiben. Daher wird die vierte zur ersten Mannschaft. Nach dem Abgang von Trainer Fabian Eins übernimmt Daniel Nix allein die Regie.

Der eigentliche Tennisspieler hatte einst mit einer Hobbytruppe begonnen, die anschließend für den Holthausener TV auf Torejagd ging. Dieser ging dann per Fusion im SV Heißen auf. Seit 2016 coacht Nix dort die vierte Mannschaft.

Neuzugänge aus der näheren Umgebung geplant

„Mit einem neuen Konzept wollen wir, dass Mitglieder und Fans sich mit der ersten Mannschaft zu hundert Prozent identifizieren können“, gibt der neue Coach die Marschroute für die kommenden Jahre aus. Das bedingt auch, dass der SVH über den kurzfristigen Erfolg hinaus denken wird. Es soll verstärkt auf die Jugendförderung gesetzt werden.

„Ab nächstem Jahr wollen wir jede Saison mindestens zwei A-Jugendspieler in unsere erste Mannschaft integrieren. Zudem sollen alle Neuzugänge aus der näheren Umgebung kommen“, so Nix.

Ergänzt wird sein neuer Kader durch drei Zugänge vom VfB Speldorf II. Patrick Füllhas (24), der 2018/19 in vier Spielen für Viktoria Buchholz Bezirksliga-Luft schnupperte, soll die Fäden im Mittelfeld ziehen. Er kommt aber vor allem mit der Empfehlung von 40 Toren in 28 Spielen, die er 2017/2018 in der Kreisliga C für den Dümptener TV schoss.

Mateusz Wieczorek kehr zurück zum SV Heißen

Sebastian Eis (26) kommt nach einem Jahr zurück nach Heißen und soll die Defensive verstärken. Der dritte Zugang lag dem Trainer besonders am Herzen, denn er soll den künftigen Weg des SV Heißen aufzeigen. Mit Mateusz Wieczorek kommt ein ehemaliger Heißener Jugendspieler, dessen Abgang vor der letzten Saison schwer zu verdauen war. Nun soll der ehemalige Jugend-Torschützenkönig sein Können in der Kreisliga A beweisen.

Neben dem A-Liga-Team wird der SV Heißen in der kommenden Spielzeit mit drei Mannschaften in der Kreisliga B an den Start gehen.

