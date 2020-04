Noch immer warten die Amateurfußballer auf eine Lösung, ob und wie es mit der Saison 2019/2020 weitergeht. Vor allem die Teams, die noch im Auf- oder Abstiegskampf stecken wünschen sich Planungssicherheit.

Zum Beispiel der SV Raadt aus Mülheim. Im zweiten Jahr nach dem Abstieg aus der Kreisliga A belegen die Kicker von der Zeppelinstraße den zweiten Rang in der B-Liga. Der würde am Saisonende zur Teilnahme an einer Aufstiegsrelegation berechtigen.

SV Raadt-Trainer Jerry Righa hält eine Annullierung für keine gute Lösung

Daher wäre eine Annullierung der laufenden Saison für die Raadter bitter. „Aktuell denke ich, dass die Gesundheit aller am wichtigsten ist und man nicht so viel über Fußball nachdenken sollte“, betont Trainer Jerry Righa.

Eine Annullierung hält er aber nicht für die „fairste und beste Lösung.“ Aber wie könnte die überhaupt aussehen? „Das weiß ich nicht und wir haben ja nicht so viel Mitspracherecht. Man müsste auch erst sehen, wie lange die aktuelle Situation noch andauert“, so Righa.