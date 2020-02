Mülheim. Der Überprüfungswettkampf in Dortmund lief für die Talente der SG Mülheim überaus erfolgreich. Auch Normen für die DJM sprangen dabei heraus.

Talente der SG Mülheim schwimmen DJM-Norm in Dortmund

Der Nachwuchs der SG Mülheim (Jg., ‘08) machte sich gemeinsam mit Cheftrainer André Engel und Trainer Thomas Ziegler auf den Weg zum Überprüfungswettkampf nach Dortmund. Und konnte einige Akzente setzen.

So gewann Cleo Hentschke vier Goldmedaillen, Maximilian Heß drei, Hamza Ameziane zwei und Julia Rühl, Mira Bell und Milla Präsang je eine. Mit seiner 100m Freistilzeit gewann Ameziane den Preis für die punktbeste Leistung seines Jahrgangs. Auch Hentschkes Zeit über 50m Freistil konnte sich sehen lassen. Hiermit gewann sie den Preis für die beste Leistung bei den Mädchen.

Auch die älteren Schwimmer sammeln Medaillen

Nachmittags kamen etliche Medaillen der Älteren dazu. „Ich bin zufrieden, die Leistungen waren okay,“ sagte der Engel. „Vor Kurzem habe ich das Frühtraining eingeführt, das heißt, die A-Jugend muss jetzt zweimal in der Woche schon morgens um sechs am Beckenrand stehen. Daran müssen sich die Körper noch gewöhnen. Dazu ein strammes Programm, das macht müde. Um so erfreulicher sind die guten Zeiten“, sagte der Trainer.

Leni Mund (50m Brust), Cleo Hentschke (50m Freistil) und Timo Ewert (100m Freistil) haben sich mit ihren Zeiten für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifiziert.

Die Medaillengewinner im Überblick:

Jule Bartsch, Luca Bork 2x, Maja Brocilo 2x, Sarah Everbeck, Timo Ewert 3x, Hamza Ameziane 2x, Cleo Hentschke 4x, Maximilian Heß 3x, Henry Klode 2x, Gesa Körber 2x, Simon Meier, Fritz Mund 4x, Leni Mund 2x, Milla Präsang, Sophie Reiber, Annika Ruffing 2x, Julia Rühl, Anouk Rumbaum und Arleen Rumbaum 2x.