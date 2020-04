Tennis: Vorschlag für Training mit möglichst kleinem Risiko

Das Verbot des Sportbetriebes auf und in den Sportstätten bleibt in der Corona-Krise mindestens bis zum 3. Mai bestehen. Der Deutsche Tennisbund (DTB) appellierte aber am Donnerstag in einem Schreiben an die Politik, das Tennis spielen in Corona-Zeiten bei Einhaltung von bestimmten Maßnahmen zuzulassen.

Auch Tennisakademien und -schulen wollen in die Saison starten. Uwe Schumann, Leiter der Tennisakademie PMTR, beantwortete unsere Fragen.

Uwe Schumann, noch vor dem DTB-Appell haben Sie gemeinsam mit ihren Kollegen André Jethon und René Kaiser aus Ratingen-Lintorf sowie Axel Niemöller aus Mönchengladbach ein Video zum Thema „Tennis in der Corona-Zeit“ entwickelt und veröffentlicht. Was wollen Sie mit dem Video erreichen?

Wir wollen als Team von anerkannten Tennislehrern mit unserem Praxisvideo aufzeigen, wie Tennis in der Corona-Zeit sicher und ungefährlich für Vereinsspieler sowie im Trainingsbereich ausgeübt werden kann.

Schildern Sie uns in Stichworten, wie das Training aussehen könnte. Was sollte beachtet werden?

Wir haben für das Spielen ohne Trainer sowie für das Training mit einem Coach eine ausführliche Liste an „Regeln“ entworfen. Die Wichtigsten: nur Einzel, kein Doppel; Spieler und Schüler halten sich nur zu ihren Spielzeiten auf der Anlage auf; Umkleide-/Duschräume bleiben geschlossen; Gastronomien öffnen erst analog der öffentlichen Regelungen für Bars und Restaurants.

Außerdem: Jeder Spieler bringt seine eigenen, markierten Bälle mit, Anspiel und Aufschlag erfolgen ausschließlich mit den eigenen Bällen; das Sammeln und die Rückgabe des Balles durch den Mitspieler ist nur mit dem Schläger oder dem Fuß gestattet; eine Sitzgelegenheit pro Person und Platz auf Höhe der T-Linie; Hinweis auf gründliches Händewaschen in den Toiletten, desinfizierende Seife und Einmal-Papierhandtücher müssen ausreichend zur Verfügung stehen; zeitlich versetztes Training, um Gruppenbildungen zu vermeiden; keine taktilen Technikkorrekturen durch den Trainer.

Aktuell darf auf den Plätzen nicht gespielt und trainiert werden. Sie haben Kunden in allen Altersklassen. Was bieten Sie diesen in der tennisfreien Zeit an?

Wir haben für die unterschiedlichen Zielgruppen spezifische Programme, die die Kunden ein- bis zweimal pro Woche erhalten, erarbeitet: ein wöchentliches Basisprogramm mit drei bis vier Übungen für Kinder, abgestuft nach Alter und Spielstärke; wöchentlich wechselnde Athletikprogramme, Basis-Mentaltrainingsempfehlungen und Volleytechnik-Programme für Freizeit- und Mannschaftsspieler; individuelle, wöchentlich wechselnde Athletikprogramme mit telefonischer Abstimmung, individuelles Mentaltraining basierend auf einem bereits durchgeführten Test sowie ebenfalls Volleytechnik-Programme für unsere Turnier- und Leistungsspieler.