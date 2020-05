Timm Herzbruch: Intensives Laufprogramm und ein Abschied

Wir dürfen wieder in Kleingruppen auf dem Hockeyplatz trainieren, natürlich unter den geforderten Abstands- und Hygieneregeln. Es ist cool, die Jungs wieder zu sehen und nicht nur alleine auf dem Platz trainieren zu müssen.





Die Tagesabläufe sind ähnlich wie in den vergangenen Wochen. Das Laufprogramm ist aktuell sehr intensiv, dazu haben wir ein Kleintraining zwei Mal die Woche. Es macht Spaß, dass man wieder auf den Platz kann.

Abschied von Omar Schlingemann

Zudem ist am 28. Mai das letzte Training von unserem Trainer Omar Schlingemann. Wir konnten mit ihm einige Titel zusammen feiern. Im Vordergrund stehen da die Deutsche Meisterschaften auf dem Feld. Nach 21 Jahren wurden wir 2018 wieder Deutscher Meister mit den 1. Herren. Und 2019 konnten wir die Saison mit einem Punkterekord in der Bundesliga und dem Gewinn der Meisterschaft vollenden. Omar hatte als Trainer einen großen Anteil an diesen Erfolgen und dafür sind wir ihm als Mannschaft und Klub sehr dankbar.

Den Alltag verbringe ich sonst mit der Uni und nutze die freie Zeit, um mit dem Studium weiter voran zu kommen.

Timm Herzbruch, geboren am 7. Juni 1997, ist zweifacher Deutscher Meister im Feldhockey. Er und drei andere Sportler aus Mülheim berichten jeden Mittwoch an dieser Stelle über ihre persönliche Olympia-Vorbereitung.

olympische spiele- vier mülheimer auf ihrer „road to tokio“