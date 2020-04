Torhüter Haas und Schulten verlängern bei Blau-Weiß Mintard

Mülheim. Neue Saison, gleiche Keeper: Dominic Haas und Leon Miguel Schulten werden auch in der kommenden Landesliga-Spielzeit das Tor von BW Mintard hüten

Fußball-Landesligist Blau-Weiß Mintard geht mit einem identischen Torhüterduo in die neue Saison. Der Aufsteiger verlängerte sowohl mit Stammkeeper Dominic Haas (25) als auch mit Ersatzmann Leon Miguel Schulten (21). Das gab er über Facebook bekannt.

Haas spielt seit 2016 in Mintard und stand seitdem in 119 Spielen für Blau-Weiß zwischen den Pfosten. „Für uns war das eine wichtige Personalie“, betont (Noch-)Trainer Marco Guglielmi, der sich immer blind auf seine Nummer eins verlassen konnte.

„Gerade für einen Aufsteiger ist ein guter und sicherer Torwart ein wichtiger Baustein im Spiel“, so der Coach.

Die Qualität des unter anderem bei Borussia Mönchengladbach ausgebildeten Keepers ist ein Stück weit das Problem von Leon Miguel Schulten, der in zwei Jahren in Mintard bislang nur in drei Liga- und mehreren Pokalspielen zum Einsatz kam.

Guglielmi vertraut auch auf Schulten

Marco Guglielmi war aber immer überzeugt von seinem starken zweiten Mann, der in der Jugend für Westfalia Herne, Homberg, den MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen gehalten hat.

„Man sieht bei Leon sehr deutlich, dass er immer auf höchstem sportlichen Niveau trainiert hat. Er bringt alle Fähigkeiten eines außergewöhnlichen Torwarts mit“, sagt Guglielmi.