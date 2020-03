TuSpo Saarn feiert 7:2-Kantersieg und bleibt oben dran

Mülheim. Mit einem Kantersieg bleibt der TuSpo Saarn am Tabellenersten dran. Beim SV Heißen musste einer der beiden Trainer spielen – mit Erfolg.

Als der Schlusspfiff ertönte, war alles bereit für die anschließend geplante Party im Klubhaus des TuSpo Saarn.

Der Fußball-A-Kreisligist gewann nämlich das Heimspiel gegen den TSV Bruckhausen mit 7:2 (2:1). Auch für die anderen Mülheimer A-Ligisten war es ein erfolgreicher Spieltag.

TuSpo Saarn – TSV Bruckhausen 7:2 (2:1). Nach einer guten Stunde stand das Duell noch auf der Kippe. Bruckhausen hatte soeben den 3:2-Anschlusstreffer erzielt. Marcel Spennhoff brachte die Saarner dann aber endgültig auf die Siegerstraße. Felix Milos, David Nipken und Maximilian Müller schraubten das Ergebnis sogar noch in die Höhe. Zuvor hatten bereits Dennis Schlee, Tim van de Wetering und Nipken getroffen. Saarn bleibt drei Punkte hinter der GSG Duisburg, die sich in Buchholz durchsetzen konnte.

SpVgg Meiderich – SV Heißen 2:5 (1:2). Meiderich hatte sich in der Winterpause gut verstärkt und war mit einem 4:0 über Wanheimerort in die Restrunde gestartet. Bei Heißen fehlte zudem Abwehrchef Luca Salini. Bei nur noch zehn verbliebenen Spielern musste Fabian Eins, einer der beiden Trainer, über 90 Minuten selbst ‘ran. Älter war nur noch Marcel Vietz, Verstärkung aus der dritten Mannschaft. Daniel Nix reiste mit zwei Spielern im Gepäck frühzeitig von der vierten Mannschaft ab, um gerade eben zum Anstoß da zu sein.

Heißens Sieg ist unter diesen Umständen umso bemerkenswerter. Vietz brachte den SVH per Doppelpack auf die Siegerstraße. Nach dem Anschlusstor rettete sich Heißen in die Pause, um danach durch Asil Gerim, Abdul Agirman und Mehdi Didar zu erhöhen. Das 5:2 war nur noch Ergebniskorrektur.

TuRa 88 Duisburg – 1. FC Mülheim 3:3 (0:2). Bei den im Winter verstärkten Duisburgern gaben die Löwen ein 2:0 durch Doppelpacker Stevo Sucevic und ein 3:2 durch Thimo Warnke aus der Hand, so dass sie am Ende nur mit einem Punkt da standen. Der 1. FC fiel damit auf den neunten Platz in der Tabelle zurück.

Mülheimer FC 97 II – Rheinland Hamborn 1:0 (0:0). Überraschend schlug der MFC II den Tabellenvierten und kletterte selbst wieder auf den vierten Platz von unten. Anderson da Silva Galdino erzielte in der 78. Minute das Siegtor

Zum Duell beim SC Croatia trat die Reservemannschaft des Duisburger SV 1900 nicht an. Die Styrumer werden die Punkte für einen Sieg über das Tabellenschlusslicht erhalten. Sie stehen dann bei 24 Zählern.