VfB Grün-Weiß kann den Aufstieg perfekt machen

Mülheim. Der VfB Grün-Weiß Mülheim kann den direkten Durchmarsch in die Regionalliga klar machen. Dazu fehlt dem Team nur noch ein Sieg in Datteln.

Erster Matchball für die Badminton-Mannschaft des VfB Grün-Weiß.

Die Mülheimer haben am vorletzten Oberligaspieltag die Chance, den Aufstieg und damit den Durchmarsch in die Regionalliga perfekt zu machen.

Entscheidendes Spiel in Datteln

Am Samstag treten sie beim Tabellenfünften TV Datteln an. Die Partie beginnt um 18 Uhr in der Sporthalle Hagem an der Mozartstraße.

Gewinnt der VfB diese Begegnung, kann er vom Konkurrenten Union Lüdinghausen II nicht mehr eingeholt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, denn die auf einer Erfolgswelle reitenden Mülheimer haben in zwölf Saisonspielen noch keinen Punkt abgegeben.