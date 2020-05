VfB Speldorf holt den nächsten Rückkehrer und zwei Neue

Der VfB Speldorf rüstet seine Abwehr weiter auf. Zwei neue Innenverteidiger stoßen zur kommenden Saison zum Fußball-Landesligisten – darunter ein weiterer Rückkehrer.

Maximilian Heckhoff (28) spielte bereits zwischen 2016 und 2018 insgesamt 46-mal für den VfB. Als Innenverteidiger gelangen ihm dabei elf Tore – meistens nach Standards. 2018 wechselte Heckhoff zum Landesligisten SSVg Heiligenhaus, ehe er die aktuelle Saison beim A-Kreisligisten SV Hösel bestritt.

Auch Henning Hopf kommt zum VfB Speldorf

Henning Hopf (links, im Trikot des Duisburger SV 1900 ) passt laut Kevin aus der Wieschen „hundertprozentig“ nach Speldorf. Foto: Mark Bohla

Vom Duisburger SV 1900 wechselt Henning Hopf (26) an die Saarner Straße. Der 1,93 Meter große Abwehrspieler kickte in der Jugend bei Rot-Weiss Essen, dem MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen. Für den VfB Homberg spielte er 16-mal in der Oberliga, anschließend 96-mal in der Landesliga für Sterkrade-Nord, Arminia Klosterhardt und den DSV.

„Der passt wirklich hundertprozentig bei uns rein“, freut sich der sportliche Leiter Kevin aus der Wieschen über die Zusage.

Und noch ein Neuer steht künftig an der Seitenlinie. Trainer Dirk Roenz bekommt seinen Wunschassistenten Andreas Grande, mit dem er bereits beim Mülheimer SV 07 erfolgreich zusammengearbeitet hatte.

Zuvor hatte der VfB bereits einige Talente hochgezogen und folgende Spieler verpflichtet: Maximilian Fritsche (Duisburger SV 1900), Pascal Roenz (Mülheimer SV), Athanasios Tsourakis (ETB SW Essen), Dennis Terwiel (SV Scherpenberg), Philipp Bartmann (Tuspo Saarn), Alexander Piwetz (Viktoria Buchholz)

