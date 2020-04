VfB Speldorf zieht vier hoffnungsvolle Talente hoch

Fußball-Landesligist VfB Speldorf setzt seine Kaderplanung weiter fort. Zur neuen Saison wird der Oberliga-Absteiger vier Spieler aus seiner A-Jugend in die erste Mannschaft berufen.

Am wenigsten überraschend kommt die Beförderung von Außenverteidiger Nico Piepenbreier, der in der Rückrunde schon zwei komplette Spiele in der Landesliga absolviert hat. Dazu kommen zwei Kurzeinsätze.

Auch Allrounder Lukas Mühlenfeld kam in der Wintervorbereitung schon für die erste Mannschaft zum Einsatz.

Das Gesicht des VfB Speldorf verändert sich

Dies wäre auch für Offensivspieler Tim Rack eventuell bald in Frage gekommen. Er trainierte immerhin schon zweimal mit der Landesliga-Elf. Dasselbe war auch für Linksverteidiger Marvin Hohensee vorgesehen, der sich allerdings im letzten A-Jugendspiel vor der Corona-Pause gegen Hiesfeld eine Verletzung zuzog.

Damit bekommt das VfB-Team in der kommenden Saison ein immer neueres Gesicht. Schließlich hatten die Speldorfer zuvor schon die Verpflichtung von Pascal Roenz (MSV 07), Dennis Terwiel (SV Scherpenberg),Maximilian Fritzsche (Duisburger SV 1900), Alexander Piwetz (Viktoria Buchholz) und Philipp Bartmann (TuSpo Saarn) bekanntgegeben.

Weitere Neue sollen wohl noch kommen.