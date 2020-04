Wegen Corona: TSV Viktoria Mülheim sagt Ruhrauenlauf ab

Mülheim. Eine der größten Sportveranstaltungen in Mülheim kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Eine Verschiebung macht für die Veranstalter keinen Sinn.

Immer am letzten August-Wochenende drehen rund 1200 Mülheimer Läufer beim Mülheimer Ruhrauenlauf ihre Runde. Und das schon seit 25 Jahre. Nicht aber in diesem Jahr. Bis zur 26. Auflage des Sportevents wird es noch dauern, denn die Laufveranstaltung des TSV Viktoria Mülheim, die in Kooperation mit dem RWW organisiert wird, fällt in diesem Jahr aus. Das teilte Dirk Winkelmann, Vorsitzender des TSV Viktoria Mülheim, am Dienstag mit.

„Bis mindestens Ende August 2020 sind Corona-bedingt bundesweit alle Großveranstaltungen verboten. Das betrifft auch den 26. Mülheimer Ruhrauenlauf, der am 29. August 2020 durchgeführt werden sollte“, so Winkelmann.

1200 Starter im vergangenen Jahr

„Klar ist das bitter. Für uns als Ausrichter, aber auch für viele Sportler und Zuschauer. Bei unserer Laufveranstaltung sind im letzten Jahr etwa 1200 Läuferinnen rund Läufer an den Start gegangen und wir konnten eine enorme Anzahl von Besuchern und Zuschauern auf dem Veranstaltungsgelände an der Mintarder Straße begrüßen“, betonte der Vorsitzende des TSV Viktoria, der mit seinen rund 3400 Mitgliedern der größte Sportverein in Mülheim ist.

Siegten im vergangenen Jahr: Bei den Männern gewann Eyob Solomun (Nr. 780), bei den Frauen hatte Annika Vössing (499) die Nase vorne. Foto: Joerg Schimmel / FUNKE Foto Services

über eine Verschiebung der Veranstaltung beraten, aber „wir erwarten zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass sich die Corona-Situation bis zum Ende des Jahres soweit beruhigt hat, dass eine derartige Großveranstaltung wie unser Lauf zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr gesundheitsverträglich durchgeführt werden könnte. Deshalb hat sich das Veranstalterteam von RWW und TSV Viktoria Mülheim nun einstimmig darauf verständigt, diese Traditionsveranstaltung in diesem Jahr ersatzlos abzusagen“, begründete Winkelmann die Entscheidung.

Die Vorbereitung für den Lauf sei zwar schon fortgeschritten, aber jetzt ist für alle Beteiligten noch ein verträglicher Zeitpunkt, die Planungen zu ändern. „Wir wollten nicht erst kurz vorher entscheiden“, so Winkelmann, der durch die frühzeitige Absage auch keine großen finanziellen Einbußen für seinen Verein befürchtet. „Ich denke, wir kommen da sehr glimpflich davon.“

Termin im nächsten Jahr steht fest

Eigentlich wollte der TSV die Anmeldung für das Laufevent am 1. April starten. „Da haben wir aber noch schnell reagiert und uns entschieden, erstmal abzuwarten“, erinnert sich der TSV-Vorsitzende.

Zumindest einen neuen Termin können sich die Läufer in Mülheim aber dennoch in ihrem Kalender notieren, den im nächsten Jahr sollen dann wieder viel Kilometer am der Mintarder Straße gelaufen werden. „Wir werden mit unserem 26. RWW Ruhrauenlauf am 28. August 2021 an den Start gehen. Dazu laden wir jetzt schon alle Läuferinnen und Läufer sowie Besucher herzlich ein“, so Winkelmann. „Wie in den letzten Jahren soll es neben zahlreichen Startmöglichkeiten über verschiedene Laufstrecken auch wieder ein buntes Familien- und Freizeitfest werden“, hofft der Vorsitzende der TSV.

„Jetzt ist es aber erst einmal wichtig, dass alle gesund durch diese Zeit kommen. Sport ist zwar wichtig, aber bekanntlich die schönste Nebensache der Welt.“