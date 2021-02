Fußball-Regionalliga 2:0! RWO holt den Dreier beim Gastspiel in Bergisch Gladbach

Oberhausen Mit 2:0 (1:0) gewinnt Rot-Weiß Oberhausen das Auswärtsspiel beim SV Bergisch Gladbach. Effektivität der Gäste macht den Unterschied.

Nach der ärgerlichen 2:3-Heimniederlage vergangene Woche daheim gegen den SV Rödinghausen hat sich Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen die verlorengegangenen Punkte in der Fremde zurückgeholt. Mit 2:0 (1:0) gewannen die Kleeblätter durch die Treffer von Shaibou Oubeyapwa und Jeffrey Obst beim Kellerkind SV Bergisch Gladbach. Dabei machte vor allem die Effektivität in der Chancenverwertung den finalen Unterschied zugunsten der Kleeblätter aus.

Im Vergleich zur Vorwoche nahm RWO-Trainer Mike Terranova folgende Änderungen in der Startformation vor: Für den gelbgesperrten Bastian Müller übernahm Maik Odenthal die Rolle des Sechsers neben Kapitän Jerome Propheter, während Raphael Steinmetz für Shun Terada in der Offensive auflief. Für den verletzten Tim Stappmann rückte Pierre Fassnacht, der sonst die linke Seite abdichtet, neben Abwehrchef Tanju Öztürk in die Innenverteidigung. Derweil agierte Jeffrey Obst als Linksverteidiger.

Bergisch Gladbach gehört die Anfangsphase

Auf dem Rasen der Belkaw Arena kamen nach einer kurzen Abtastphase die Gastgeber von Trainer Helge Hohl, ähnlich wie bereits beim 1:1 im Hinspiel, deutlich besser in Schwung. Während Stürmer Serhat Koruk noch wegen vermeintlichem Abseits aus aussichtsreicher Position von Schiedsrichter Christian Scheper zurückgepfiffen wurde (9.), verfehlte der Kopfball des völlig freistehenden Patrick Friesdorf nur knapp das Gehäuse von Kleeblatt-Keeper Robin Benz (15.).

Die zu diesem Zeitpunkt unstrukturiert wirkenden Gäste benötigten bis zur 29. Minute, ehe die erste gefährliche Kombination gelang. Die allerdings führte gleich zum Erfolg: Nach Balleroberung von Steinmetz im Mittelkreis leitete der 26-Jährige das runde Leder auf Sven Kreyer weiter, der direkt auf Rechtsaußen zu Shaibou Oubeyapwa durchsteckte. Der pfeilschnelle Offensivmann überlief in der Folge seinen Gegenspieler und schob den Ball ins kurze Eck ein. 1:0 für RWO.

Jeffrey Obst trifft zum 2:0 für RWO

Doch die überraschende Führung gab den Rot-Weißen zunächst keine Sicherheit. Auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten präsentierte sich RWO spielerisch auf überschaubarem Niveau, zeigte aber eine ungeheure Effektivität im Abschluss. Ein Freistoß von Steinmetz landete bei Öztürk, der das runde Leder auf Obst ablegte, der trocken aus acht Metern zum 2:0 traf (49.).

Während vier Zeigerumdrehungen später Kreyer nach mustergültiger Flanke von Tugrul Erat die Vorentscheidung liegen ließ, verhinderte Benz dank starker Flugeinlage den Anschlusstreffer durch Meguru Odagaki (59.). Zwar drängte Bergisch Gladbach auch danach weiter auf das 1:2. Doch die Oberhausener brachten mit dem Glück des Tüchtigen und einem starken Robin Benz den Auswärtsdreier letztlich über die Zeit.

Nächsten Samstag daheim gegen SV Straelen

Während die Rot-Weißen durch den Erfolg mit nun 33 Punkten auf den 9. Tabellenplatz kletterten, bleibt der SV Bergisch Gladbach auf Rang 18 mit 18 Zählern.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es für RWO in der Regionalliga West mit einem Heimspiel weiter. Dann empfängt die Terranova-Elf im Stadion Niederrhein den SV Straelen.

So haben sie gespielt:

RWO: Benz; Winter, Öztürk, Fassnacht, Obst, Propheter, Odenthal (64. Terada), Oubeyapwa (88. Wellers), Steinmetz (68. Lenges), Erat, Kreyer (90. Goralski).

SV Bergisch Gladbach: Lohmann; Hirsch (60. Lunga), Wüstenberg, Spiegel (61. Mc Cormick), Heider (82. Isken), Dal, Odagaki, Durgun, Ngyombo, Friesdorf, Koruk.

Tore: 0:1 Oubeyapwa (29.), 0:2 Obst (49.).

Gelbe Karten: Lunga, Mc Cormick / Oubeyapwa, Propheter.