2:3! RWO kann das Glück nicht immer erzwingen

Oberhausen Es kann nicht immer klappen mit späten Toren. Nach 0:2 und 2:2-Ausgleich kassierte RWO gegen Rödinghausen das 2:3. Dabei blieb es.

Diesmal war das Glück nicht auf Seiten der Rot-Weißen. Anders als beim Last-Minute-Sieg gegen die U23 des FC Schalke 04 langte es gegen den SV Rödinghausen nicht. Mit 2:3 (1:2) gab die Truppe von Trainer Mike Terranova die Zähler ab. Dies im letzten Spiel von Masseur Andi Münker, der 25 Jahre im Club arbeitete, eine feste Größe in guten wie in schlechten Jahren war und seiner Familie mehr Zeit widmen will. (Bericht folgt).

Die Schlappe war unterm Strich mit Pech verbunden, denn die Gastgeber kamen nach 0:2-Rückstand noch einmal zurück in die Partie, glichen aus und besaßen danach zahlreiche Chancen zum Sieg. Aber der entscheidende Treffer gelang den auswärts bislang schwachen Gästen nach einem Eckball, den der eingewechselte Tobias Reitmeir aus kurzer Distanz eindrückte (72.). Hier sah die RWO-Defensive nicht gut aus.

Bei den ersten beiden Gegentreffern hingegen sah sie ganz schlecht aus. Denn der für den verletzten Tim Stappmann aufgebotene Leander Goralski war gegen den besten Rödinghauser, den bundesligaerfahrenen Torjäger Ba-Muaka Simakala, heillos überfordert. Beim ersten Treffer klärten die Oberhausener vor dem Strafraum nur schlampig, Angelo Langer holte sich den Ball, setzte sich auf links durch und passte auf Simakala. Der überlistete RWO-Torwart Robin Benz mit einem Schuss ins lange Eck: 0:1 (22.).

Beim zweiten Treffer spielte Goralski dem schnellen Simakala den Ball vor dem eigenen Strafraum ohne Not in die Beine. Der ließ sich das Geschenk nicht nehmen: 0:2 (35.). Dass RWO im ersten Durchgang nicht komplett unterging, hatten die Kleeblätter erneut Benz zu verdanken, der zweimal gegen Patrick Kurzen rettete.

Und dass die Oberhausener mit Hoffnung in die Kabine gingen, hatten sie Bastian Müller zu verdanken. Der übernahm nach dem Rückstand das Geschehen im Mittelfeld und riss seine Nebenleute mit. Müller belohnte sich dann mit einem direkt verwandelten Freistoß um die schwache Zwei-Mann-Mauer herum ins kurze Eck: 1:2 (39.). Er wird den Oberhausenern im nächsten Spiel fehlen, kurz vor dem Tor sah er Gelb, die fünfte der Saison.

Wie gegen Schalke kamen die Hausherren deutlich engagierter aus der Kabine, die Elf von Trainer Nils Drube wirkte passiv und zunehmend verunsichert. Rot-Weiß drückte und kam durch einen herausragenden Spielzug zum Ausgleich. Müller schickte Nils Winter mit einem Präzisionspass auf die rechte Außenbahn, der ging fast bis zur Torauslinie, um dann scharf auf den langen Pfosten zu passen. Dort rauschte der bislang harmlose Tugrul Erat heran und drückte aus kürzester Distanz über die Linie: 2:2 (61.). Den konnte er beim besten Willen nicht mehr querlegen, wie er es eigentlich bevorzugt.

Zuvor hatte Shaibou Oubeyapwa Pech bei einem Lattentreffer (47.), Sven Kreyer scheiterte mit einem platzierten Schuss an Gästekeeper Jan Schönwälder, der kurzfristig für den beim Aufwärmen verletzten Alexander Sebald (Ball gegen den Kehlkopf) eingesprungen war. Schönwälder hielt dann, wie Benz in Durchgang eins, sein Team im Spiel. Denn Raphael Steinmetz und Kreyer fanden bei guten Schüssen in dem SVR-Schnapper ihren Meister - oder rutschten an gefährlichen Vorlagen knapp vorbei, wie Kreyer nach Flanke von Erat (69.).

Das sollte sich rächen, denn Rödinghausen nutzte praktisch die einzige Chance des zweiten Durchgangs zur erneuten Führung: 2:3 (72.). RWO drückte fortan, doch Zwingendes kam nicht mehr zustande. Verärgert über die unnötige Niederlage bei eisigem Nordwind zog es die Oberhausener ganz schnell in die Kabine.