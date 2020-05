Handball A- und B-Juniorinnen des TV Biefang in der Regionalliga

Oberhausen. Nach dem Saison-Abbruch werden die höheren Klassen im Jugend-Handball ohne die eigentlich dazu gehörenden Qualifikationsrunden eingeteilt.

Spielbetrieb im Handball-Verband Niederrhein – oder sonstwo in Deutschland? Daran ist derzeit nicht zu denken. Das zwang die Verantwortlichen eine Entscheidung zu treffen, wie die Jugendligen in einer Saison 2020/21 aussehen können. Denn aktuell würde ohne Corona-Pandemie derzeit die Qualifikation laufen.

Sowohl für Handball Nordrhein – diese Vereinigung leitet die gemeinsame Regionalliga mit den Teams vom Mittelrhein – als auch für die Oberligen im Bereich des Handball-Verband Niederrhein (HVN) gilt daher: Alle Mannschaften, die fristgerecht bis zum 31. Januar 2020 für die Regional- beziehungsweise die Oberliga gemeldet haben, bekommen ein Startrecht in der jeweiligen Klasse.

Damit spielen sowohl die A- als auch die B-Juniorinnen des TV Biefang künftig in der Regionalliga und somit die A-Mädchen direkt unter der Bundesliga und die B-Jugend in der höchstmöglichen Klasse. Zuletzt war der TVB-Nachwuchs bereits mit der B-Jugend in der Regionalliga vertreten und die C-Jugend hatte zum Zeitpunkt des Abbruchs souverän die Oberliga angeführt. Dort schickt der TVB auch erneut ein Team ins Rennen, zudem auch noch eine männliche C-Jugend.

45 Mannschaften wollen in die Oberliga der männlichen B-Jugend

In den ohnehin schon großen Ligen, die zwingend in Gruppen eingeteilt werden müssen, schießt die Oberliga der männlichen B-Jugend den Vogel ab. Zu den 45 gemeldeten Mannschaften dort gehören auch der Nachwuchs des TuS Alstaden und des Turnerbund Oberhausen, dessen C-Junioren zuletzt in der Regionalliga agierten.

Noch bis zum 29. Mai haben die Vereine nun die Möglichkeit, ohne Konsequenzen Mannschaften zurückzuziehen. Nachmeldungen sind nicht mehr möglich. „Bei der Erstellung der Gruppen und Spielpläne werden regionale Aspekte berücksichtigt. Die Niederrheinmeister werden zwischen Karneval und Ostern ermittelt. Hier wird der genaue Modus nach dem 30. Mai 2020 erstellt, wenn die Gruppengrößen feststehen“, erklärt der HVN in seiner Mitteilung.