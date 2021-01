Alexander Mühling: "Fehler eiskalt ausnutzen"

Oberhausen Der Oberhausener Alexander Mühling bei Holstein Kiel wusste schon vor dem Pokalspiel gegen Bayern München, wie man siegen kann.

Am Tag nach dem Sieg im Elfmeterschießen herrschte beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel schon wieder Alltag. Auch nach einem 6:5-Sieg im Elfmeterschießen (2:2, 2:2, 1:1) gegen die derzeit beste Mannschaft der Welt, Bayern München. Der Oberhausener Alexander Mühling, Antreiber der Störche im Mittelfeld, stellte schon vor der gewonnenen Partie im Gespräch mit dieser Redaktion die Meisterschaft über den Pokal: "Wenn ich mich zwischen Pokalsieg und erfolgreicher Saison entscheiden könnte, würde ich die Saison nehmen."

Als Tabellendritter der 2. Liga haben sich die Kieler nach mehreren bislang vergeblichen Versuchen nun den Sprung in die Eliteklasse vorgenommen. Was nicht heißt, dass die Kieler den Sieg im Elfmeterschießen nicht gefeiert hätten. Mühlings Teamkollege Fin Bartels, der den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielt hatte und den entscheidenden Strafstoß vollendete: "Ich weiß nicht, wann wir Donnerstag mit dem Training beginnen."

Die Kieler boten gegen die spielerisch überlegenen Gäste eine kämpferisch starke Partie, glichen nach irregulärem 0:1 wegen Abseitsposition durch Bartels aus und schafften nach erneutem Rückstand durch einen Freistoß von Leroy Sané in der Nachspielzeit durch Hauke Wahl noch den glücklichen, aber verdienten Ausgleich. Die Norddeutschen überstanden die Verlängerung und profitierten im Elfmeterschießen vom Fehlschuss der Bayern durch Marc Roca und der Abgezocktheit von Bartels beim letzten Strafstoß.

Mühling machte ein gutes Spiel, hatte zwei Minuten nach dem Rückstand durch Sané die Chance zum Ausgleich. Er wurde in der 84. Minute ausgewechselt, da Kiel-Trainer Ole Werner mit einem Doppelwechsel alles auf eine Karte setzte - und belohnt wurde. Beim Jubel-Knäuel nach dem 6:5 war Mühling natürlich wieder mittendrin.

Doch nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nüchtern betrachtet: Eine Anfrage dieser Redaktion zu einem erneuten Gespräch mit Mühling beantwortete Pressemitarbeiterin Maren Schneider so: "Leider können wir Ihrer Anfrage nicht nachkommen. Für uns steht am kommenden Wochenende das nächste wichtige Spiel an und unser Fokus liegt ab heute komplett darauf."

Südlich von Schleswig-Holstein nennt man das nordisch-kühl.