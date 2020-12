Mike Terranova: Er war das Gesicht von RWO vor der Krise, ist es in der Corona-Pandemie und soll es auch danach sein.

Rückblick Oktober bis Dezember Am Ende war mit RWO nur noch Profi-Sport möglich

Oberhausen Das letzte Quartal des Jahre war wieder von Corona, Verboten oder Absagen geprägt. Nur RWO darf (getestet) Sport betreiben.

Einiges los bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen: Nach holprigem Saisonstart ziehen die Kleeblätter mit der Entlassung von Trainer Dimitrios Pappas bereits nach sieben Spieltagen die Reißleine und holen Mike Terranova als Linienchef zurück. Aus der Interimslösung wird zum Jahresende schließlich eine langfristige Lösung. Dabei sind die Rot-Weißen noch die letzten Oberhausener Sportler, die zum Ende des Jahres überhaupt in Bewegung sind. Denn wegen des zweiten Corona-Lockdowns müssen sich die Athleten erneut in Geduld üben. Die Verbote reichen bis ins Jahr 2021. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Hier ist der vierte Teil unseres großen Jahresrückblicks auf das Sportjahr 2020, die Höhepunkte von Oktober bis Dezember.

Oktober

Nach einem holprigen Start feiert Aufsteiger Sterkrade-Nord mit dem 1:0 beim SC Union Nettetal den ersten Sieg in der Fußball-Oberliga. Damian Vergara-Schlootz besorgt den entscheidenden Treffer. Für die Nordler ist es der Auftakt zu einem echten Lauf, bleibt die Berg-Elf doch bis zum zweiten Lockdown im November sieben Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen.

Mit dem 3:2-Erfolg beim Verberger TV in der Frauen-Verbandsliga erobern die Volleyball-Frauen des TV Jahn Königshardt die Tabellenführung.

Nach der 1:2-Niederlage bei Alemannia Aachen und nur vier Punkten aus den ersten sieben Saisonspielen stellt Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen Trainer Dimitrios Pappas frei. Während Kleeblatt-Präsident Hajo Sommers („Das ist mir nicht leichtgefallen.“) Pappas die Entscheidung in einem Vier-Augen-Gespräch mittteilt, zeigt sich der 40-Jährige enttäuscht. „Schade, ich habe nicht die Gelegenheit bekommen, mal mit der Mannschaft zu spielen, die ich mir vorstelle. Man sieht doch, dass es besser geht, wenn die verletzten Stammspieler zurückkommen.“

Pappas Nachfolger ist gleichzeitig sein Vorgänger: Mike Terranova soll als Interimstrainer für die Wende bei den Kleeblättern sorgen. „Ich habe mich nicht darum gerissen, aber ich will dem Verein in dieser Situation helfen“, so Terranova, der zum Einstand einen 3:2-Sieg bei Aufsteiger FC Wegberg-Beeck feiert.

Das Kunstturnteam Oberhausen im TC 69 startet perfekt in die neue 3. Liga-Saison: Während es beim TZ Bochum ein 63:22 gibt, folgt kurz darauf ein souveräner 50:15-Sieg gegen den Zweitliga-Absteiger KTV Obere Lahn.

Bei den Deutschen Meisterschaften im Kanu-Marathonrennsport mit sechs Sportlern angetreten, sichert sich der Alstadener Kanu-Club in Rheine auf der Ems mit Niklas und Caroline Heuser gleich zwei Meistertitel.

Oberhausens schnellste Marathonläuferin, Annika Vössing, gewinnt den Halbmarathon in Bitburg. Die drei Runden auf dem Flughafen-Gelände (21,4 km) absolviert sie in 1:18,47 Stunden.

Die Corona-Pandemie hat den Sport in Oberhausen wieder voll im Griff: Mit den Beschlüssen von Bund und Land zur Eindämmung des Covid19-Virus wird auch der Freizeit und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern erneut eingestellt. Die Verbote werden später bis ins Jahr 2021 verlängert.

November

Die NRW-Staatskanzlei gibt der Fußball-Regionalliga-West grünes Licht, auch im November und Dezember spielen zu dürfen. Bedingungen: Zuschauer sind nicht zugelassen, es müssen Covid19-Tests vor und nach den Liga-Spielen gemacht werden. Kommentar von RWO-Präsident Hajo Sommers zur überraschenden Wende: „Das ist die erste Corona-Wette, die ich verloren hätte.“

Wegen der Corona-Bestimmungen fällt die feierliche Eröffnung der neuen Platzanlage von SuS 21 ins Wasser. Das Gelände bleibt nun abgeriegelt, die Türen verschlossen. Auch der für November geplante Nachhol-Termin für die beliebte Sportgala muss abgesagt werden. Ab 2021 soll die Sportlerehrung immer im November stattfinden und entsprechend die Sportler und Sportlerinnen des aktuellen Jahres auszeichnen.

Die Deutsche Turnliga beendet mit sofortiger Wirkung die laufende Saison in der 3. Liga. Das KTTO richtet bereits seine Hoffnung auf das kommende Jahr, auch wenn Trainer Sydnee Ingendorn klar macht: „2020 ist für uns kein verlorenes Jahr.“

Wieder Oberhausen: Vor genau sechs Monaten trafen sich im ersten Lockdown bis an die 300 Kinder und Jugendliche auf der Anlage des Post SV zu einem wilden Fußball-Turnier. Nun, Mitte November, verabreden sich erneut rund 100 junge Kicker auf der Anlage des Turnerbund Oberhausen und SC 20 an der Mellinghofer Straße. Zu einer strafrechtlichen Verfolgung seitens der Polizei kommt es derweil nicht.

Der Fußballverband Niederrhein unterbricht die Saison 2020/21 und verlängert die Aussetzung des gesamten Spielbetriebs bis Mitte Januar 2021.

Der langjährige RWO-Präsident Hermann Schulz stirbt in der Nacht vom 19. auf den 20. November im Alter von 80 Jahren. Nach kurzer schwerer Krankheit verstirbt auch Walter Kerskes, ein Urgestein des Fußball-Bezirksligisten SC 20. Zudem trauern die Knappen um Gerd Bluhmki, der den Club als Vorsitzender besonders in den 80-/90er Jahren prägte.

Einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf feiert RWO mit dem verdienten 1:0-Erfolg gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Kleeblatt-Kapitän Jerome Propheter sorgt mit seinem mächtigen Schuss für den wichtigen Heimerfolg.

Dezember

Tischtennis-Drittligist SC Buschhausen 1912 hat nun etwas mehr Planungssicherheit für die laufende Spielzeit und darf sich ganz offiziell Intercup-Sieger der Saison 2019/20 nennen. Den Titel teilen sich die Zwölfer mit Union Velbert, da das geplante Finale zwischen den beiden Teams wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden kann. „Es fühlt sich ehrlich gesagt nicht danach an“, hält sich beim Teamchef und Vorsitzenden Michael Lange die Freude über den Titelgewinn in Grenzen.

Schöner Erfolg für die Alstadener Rennreiterin Rebecca Danz am Nikolaustag: Auf der Raffelberger Galopprennbahn reitet sie ihren Molly le Clou ins „dritte Geld“; muss sich nach Kampf und mit kurzem Kopf nur dem favorisierten Duke of Lips mit Martin Seidl und Valentino Dancer mit Vladimir Panov geschlagen geben.

Mit seinem verwandelten Handelfmeter zum 3:1-Sieg gegen den VfL Bochum schreibt der Oberhausener Alexander Mühling im Trikot von Holstein Kiel Klubgeschichte. Mit seinem 23. Zweitliga-Treffer zieht der 28-Jährige mit Kiel-Legende Manfred „Joschi“ Jochimiak gleich.

Fußball-A-Kreisligist Arminia Lirich verlängert den Vertrag mit Trainer Jens Szopinski und seinem Co Torsten Nienhaus bis Sommer 2022. Für Szopinski ein wichtiges Signal in schweren Zeiten. „Das ist ein toller Verein, bei dem nicht gequasselt, sondern gemacht wird.“

Und auch Mike Terranova bleibt bis zum 30. Juni 2022 RWO-Cheftrainer. Darauf haben sich der 44-Jährige, Aufsichtsrat, Vorstand und Sportlicher Leiter des Regionalligisten verständigt. „Mike hat wieder den Elan, den es auf der Cheftrainer-Position braucht, um erfolgreich arbeiten zu können“, erkennt Hajo Sommers stellvertretend für beide Gremien an. „Wir sehen im Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft etliche Fortschritte. Das lässt hoffen – auch für die kommende Saison. “

Derweil endet die letzte Partie des Jahres für die Kleeblätter mit einem späten Nackenschlag. Nach einer starken Vorstellung und der 1:0-Führung durch Sven Kreyer muss sich RWO durch einen verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit mit einem 1:1 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach begnügen.