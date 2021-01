Arminia treibt die Kaderplanungen mit einem Trio voran

Oberhausen Nachdem die Trainer ihre Zusage bei Landesligist Arminia Klosterhardt gaben, werden nun Spieler fix gemacht. Ein Trio macht den Anfang.

Nachdem das Trainerteam von Arminia Klosterhardt um Chefcoach Marcel Landers und Co Nils Keiser die Verträge bis Sommers 2022 verlängert hat, treibt der Fußball-Landesligist die Kaderplanungen weiter voran. Wie der Klub vom Hans-Wagner-Weg mitteilte, werden Felix Hohmann, Nico Harder und Alexander Garaedts auch in der Saison 2021/22 das Arminia-Trikot tragen.

Felix Hohmann und Nico Harder schafften von der U19 der Klosterhardter den Schritt in die „Erste“ und gehören im Abwehrverbund mit sechs beziehungsweise sieben Saisoneinsätzen zu den Leistungsträgern. Dabei war der Schritt von der A-Jugend in die Landesliga nicht ohne, wie Hohmann berichtet. „Ich denke, der größte Unterschied ist, dass es deutlich robuster in den Zweikämpfen zur Sache geht. Außerdem wird ergebnisorientierter gespielt, als noch im Jugendfußball, wo eher die Entwicklung der Spieler im Vordergrund steht.“

Nico Harder hatte sich bereits in der Aufstiegssaison 19/20 in der Bezirksliga einen festen Platz in der Landers-Truppe erkämpft und bis zum coronabedingten vorzeitigem Abbruch 23 Partien absolviert. „Der Unterschied zwischen Bezirksliga und Landesliga liegt im taktischen Bereich und in der Kondition. Das Spiel ist viel schneller, obwohl der Fußball dort sehr robust und kämpferisch geprägt ist“, so der 20-Jährige.

Alexander Geraedts hat sich im vergangenen Sommer nach einem einjährigen Engagement bei der U19 von Istanbul Basaksehir der Arminia angeschlossen. Zuvor wurde der 20-jährige Schlussmann unter anderem bei der B-Jugend von Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Eine prägende Zeit, wie der Arminia-Keeper verrät. „Am meisten gelernt habe ich aus taktischer Sicht in der B-Jugend bei RWO und aus körperlicher und auch taktischer Sicht in der U19 in Istanbul. Dort hatte ich das intensivste Training, das ich bisher erlebt habe.“ stacho​