Auf vier Kontinenten gekickt: Peter Gremnitz liebt Fußball

Peter Gremnitz ist viel herumgekommen. 70 Länder hat der Oberhausener bereist, der am Dienstag seinen 80. Geburtstag feiert. Dabei hat ihn neben seiner großen Entdeckungslust stets auch die Liebe zum Fußball auf seinen vielen Reisen begleitet. „Ich bin wohl der einzige Oberhausener, der auf vier Kontinenten Fußball gespielt hat“, ist Gremnitz überzeugt, der dabei im Juni 1968 im kanadischen Calgary auf die Europapokalsieger von Borussia Dortmund traf. Und dabei feststellte, dass auch Profifußballer „nur mit Wasser kochen.“

Geboren wurde Peter Gremnitz 1940 in München, ehe er als Achtjähriger mit seiner Mutter nach Oberhausen zog. Genauer gesagt nach Osterfeld, wo er zwischen dem BV Osterfeld und Adler Osterfeld wechselte. 1963 ging es zum RSV Klosterhardt, der in der Saison 1962/63 kurz vor dem Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga stand. „Im vorletzten Saisonspiel gegen Viktoria Bottrop erzielte ich beim 6:1 fünf Treffer, so dass mir der Trainer gesagt hat: Du fährst auf jeden Fall zum letzten Spiel gegen Friedrichsfeld mit“, erinnert sich der gelernte Maschinenschlosser.

„Am liebsten habe ich ganz vorne gespielt“

Doch es kam anders, brach Gremnitz doch drei Tage vor dem Saisonfinale nach Australien auf. „Erdkunde war schon in der Schule mein Lieblingsfach und ich wollte so viel wie möglich von der Welt sehen.“ Mit einem Freund ging es nach Adelaide im Süden Australiens, wo er ein halbes Jahr für Viktoria Adelaide kickte. Ein deutscher Klub, aber mit internationalen Spielern. „Verständigt haben wir uns überwiegend in Englisch, wobei ich meine Sprachkenntnisse durch Abendkurse verbessert habe.“

Das Spielniveau selbst, so Gremnitz, orientierte sich in etwa an der deutschen Bezirksliga. „Im Grunde habe ich überall gespielt, vom rechten Verteidiger bis Linksaußen. Aber am liebsten ganz vorne“, so Gremnitz, der sich nach 15 Monaten im Outback über den Umweg nach Bangkok für kurze Zeit wieder Richtung Oberhausen machte. Doch schnell packte den Lebemann erneut das Fernweh, so dass es nun nach Kanada ging, genauer gesagt nach Calgary. Und auch hier fand er einen Platz bei einer internationalen Auswahl, die am 22. Juni 1968 auf einen ganz besonderen Gegner traf.

Gegen Rudi Assauer und Lothar Emmerich gefordert

Die Borussia aus Dortmund, die zwei Jahre zuvor den Europapokal der Pokalsieger gewann, machte bei einer vierwöchigen USA-Tour Halt in Calgary. „Das war natürlich ein absolutes Highlight“, erinnert sich Gremnitz, dessen Gegenspieler Rudi Assauer und Lothar Emmerich hießen. „Schon als Kind habe ich den Fußball geliebt und von Stars wie Fritz Walter und Hans Schäfer die Autogramme gesammelt. Nun gegen solche Fußballer selbst zu spielen, war ein Traum.“ Am Ende gewann der BVB mit 4:2.

Auch in der Zeit nach Calgary blieb Gremnitz umtriebig, verbrachte anderthalb Jahre in Südafrika und schnürte einige Zeit für den Sportklub Windhuk die Fußballschuhe. Doch mit der Gründung seiner Familie, ließen die Erlebnistrips nach. „Solche Touren kann man nur allein machen, weil man einfach unabhängiger in seinen Entscheidungen ist.“ Zurück in Oberhausen machte er die A-Lizenz in Hennef und arbeitete unter anderem als Trainer für den Post SV, mit dem er zweimal knapp den Kreisliga-Aufstieg verpasste.

„Diese Niederlage tut mir bis heute noch weh“

Ab den 90er Jahren widmete sich Gremnitz vermehrt der Jugendarbeit, erst beim SC Buschhausen 1912, später im Schulsport, wo er mit der Hegelschule, heute Grundschule Buschhausen, dreimal die Endrunde in der Willy-Jürissen Schule erreichte. Den größten Erfolg schaffte Gremnitz aber 2008 mit der Gesamtschule Weierheide, wo er es als Stadt-, Bezirks- und Niederrheinmeister bis in die Endrunde der Westdeutschen Meisterschaft in Düsseldorf schaffte. „Im Finale gab es ein ganz unglückliches 2:3. Das tut mir bis heute noch weh.“

Der Spieler, der ihn damals am meisten begeisterte war ein gewisser Max Meyer, der später zum FC Schalke ging und heute bei Crystal Palace in England spielt. „Max war unheimlich ehrgeizig und wusste wie kein zweiter mit der Murmel umzugehen.“ Warum er selbst nie höher spielte, dass hatte ihn sogar Ex-Profi Mario Basler einmal gefragt, als dieser für kurze Zeit Trainer von RW Oberhausen war. „Vom Kopf her war ich reif für die Bundesliga, aber meine Beine haben da nicht mitgemacht. Bei vielen Fußballern ist es genau umgekehrt.“