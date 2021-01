Aufsteiger hat eine starke Hinrunde hingelegt

Shun Terada (l.) verblüffte in Wegberg-Beeck alle mit zwei blitzschnellen Toren. Hier das 2:0, Endstand 3:2 und damit der erste Saisonsieg der Rot-Weißen am 14. Oktober. Dies unter dem neuen/alten Trainer Mike Terranova.

Oberhausen Das hätte dem Mittelrhein-Aufsteiger Wegberg-Beeck kaum einer zugetraut. Das Team von Michael Burlet liegt vor den Abstiegsplätzen.

Der FC Wegberg-Beeck ist eine der Überraschungen der Regionalliga West. Das Team von Michael Burlet hat die beste Halbserie seiner bewegten Regionalliga-Geschichte hingelegt. Mit 21 Punkten steht das Team auf Rang 14 solide über dem Strich. Bei einem Nachholspiel gegen Aachen in der Hinterhand.

RWO-Trainer Mike Terranova lobt: Nach der Niederlage gegen uns haben die eine unfassbare Serie hingelegt." Das mag ein wenig übertrieben sein, aber einen Mittelfeldplatz knapp hinter RWO hatte dem Team niemand zugetraut. Gegen Rot-Weiß hieß es nach 14 Minuten 0:3 (5. + 7. Terada, 14. Oubeyapwa), mit Glück rettete Oberhausen im ersten Spiel von Terranova nach der Entlassung von Dimi Pappas einen 3:2-Sieg über die Zeit. Für RWO brachen danach bessere Zeiten an, für Wegberg-Beeck ebenso.

Jetzt aber kommen die Gäste mit Sorgen aus der nur vierwöchigen Pause. Yannick Filipovic (Meniskus) fällt länger aus, Innenverteidiger Nils Hühne ist rotgesperrt. Das auch Kapitän Maurice Passager und Sebastian Wilms angeschlagen sind, tut sich zentral in der Defensive ein Problem auf.

Aber genau wie Terranova gibt Burlet die Rückrunden-Marschroute selbstbewusst aus: "Punkteteilungen sind uns zu wenig, wir wollen mehr Dreier." Mit genau so vielen Punkten wie in der Hinserie sähe Burlet den Klassenerhalt bei 42 Zählern als gesichert an.