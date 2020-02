Bald gegen Überruhr

Während am Freitag um 19.30 Uhr der SC 20 am heimischen Knappenmarkt den Tabellenletzten BW Oberhausen empfängt, wartet auf die Bruns-Elf am 1. März der Spitzenreiter Blau-Gelb Überruhr. Der hatte zuletzt gegen Arminia Klosterhardt mit 2:0 gewonnen und seinen Vorsprung auf den Zweiten auf satte 13 Punkte ausgebaut.

Für Hans-Günter Bruns ist das Engagement beim Spielclub bereits die fünfte Trainerstation in Oberhausen. Zuvor arbeite der 65-Jährige bei Adler Osterfeld (2003-2004), RWO (2006-2011), Arminia Klosterhardt (2014-2017) und BW Oberhausen (2017-2019).