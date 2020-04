Bei den SFK-Frauen wurde die gute Entwicklung jäh gestoppt

„Dieses abrupte Ende ist sehr schade. Es hatte gerade richtig Spaß gemacht, in dieser Liga zu kicken“, sagt Trainer Lothar Hoppe, der gemeinsam mit Ralf Hartmann die Fußballerinnen der SF Königshardt betreut. In der Tat sah es für die SFK-Frauen in der Bezirksliga zum Rückserienstart richtig gut aus. Auf ein achtbares 2:2 gegen SuS 09 Dinslaken folgte ein 6:0 gegen den RSV Praest. Man war am Pfälzer Graben bereit, auch gegen das Spitzenteam Gelb-Weiß Hamborn zu bestehen. Doch die Corona-Epidemie machte diesem Unterfangen einen Strich durch die Rechnung.

„Wir haben uns im Laufe der Saison stetig entwickelt. Diesen Trend wollten wir gerne fortsetzen“, berichtet Hoppe, dessen Mannschaft sich nach nun 16 absolvierten Spieltagen auf dem achten Tabellenplatz befindet. Und damit über dem Strich. „Vor der Saison war unser klares Ziel der Klassenerhalt. Und den hätten wir mit Sicherheit auch in naher Zukunft schon perfekt gemacht Das Tabellen-Mittelfeld war zum Greifen nah.“

„Man darf eine Spielfortsetzung nicht mit aller Macht erzwingen“

Doch nun ruht bis auf unbestimmte Zeit der Ball. Dabei hat Hoppe eine ganz klare Meinung, ob es weitergehen soll oder nicht. „Man darf eine Spielfortsetzung nicht mit aller Macht erzwingen. Solange die Infektionszahlen nicht runter gehen, ist an Fußballspielen nicht zu denken.“

Hoppe und sein Kollege Ralf Hartmann haben den Spielerinnen keine konkreten Trainingspläne mit auf den Weg gegeben. „Die Mädels wissen selbst, wie und was sie in Eigenregie trainieren können. Aber über Whatsapp sind wir ständig im Austausch.“ Zudem sei die Kondition nicht so entscheidend wie beispielsweise bei den Profis. „Kondition ist eine Sache, aber fußballerische Qualitäten sind fast noch wichtiger. Und die werden die Mädels hoffentlich nicht verlernen.“

„Wir sind für alles gewappnet“

Falls es tatsächlich keine Spielaufnahme mehr in dieser Saison geben sollte, hält Hoppe verschiedene Szenarien für möglich. „Möglicherweise wird die Saison bis auf den Tabellenersten eingefroren. Somit würde es zwar einen Aufsteiger, aber keine Absteiger geben.“

Dass dann aber etwas fehlen würde, darüber ist sich auch Hoppe 8im Klaren. „Fußball ist bekanntlich die schönste Nebensache der Welt und ein Teil unseres Lebens. Aber egal, wie es auch kommen mag. Wir sind für alles gewappnet und werden das Beste daraus machen.“