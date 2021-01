Bei RWO greifen die Offensiv-Rädchen immer besser ineinander

Oberhausen Das 5:0 zum Rückrunden-Start gegen Wegberg-Beeck hat Lust auf mehr gemacht. Nun will RWO Samstag gegen Schalke II nachlegen.

Knapp drei Monate ist es her, dass Mike Terranova sein Comeback als Trainer von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen gab. Nach dem Aus von Dimitrios Pappas feierten die Kleeblätter mit Ach und Krach einen 3:2-Erfolg gegen den Aufsteiger FC Wegberg-Beeck. Nun, zum Rückrundenstart, kam es erneut zum Aufeinandertreffen beider Teams. Wieder mit einer 3:0-Pausenführung für die Rot-Weißen und insgesamt fünf Toren. Und dennoch hätten die Partien in vielerlei Hinsicht nicht unterschiedlicher ausfallen können.

Denn im Gegensatz zum Dreier im vergangenen Oktober, bei dem RWO nur 15 Minuten Vollgas-Fußball spielte, überzeugte die Terranova Elf jetzt über die vollen 90 Minuten. 5:0 zeigte die Anzeigentafel im Stadion Niederrhein an. „Wir haben unseren Stiefel von Anfang an runter gespielt und uns keine Auszeit genommen“, bilanzierte Stürmer Sven Kreyer die starke Vorstellung. „ Die Einstellung war, wie sie in jedem Spiel sein sollte. Zudem waren wir effektiv in der Chancenverwertung. Das war zuletzt nicht so.“

Zwei Unentschieden zu viel

In der Tat zeigte die Formkurve der Oberhausener bereits zum Ende der Hinrunde klar nach oben. Gegen die Spitzenteams Fortuna Düsseldorf II (1:0) und Preußen Münster (2:0) gab es zwei Siege, gegen die Zweitvertretungen des BVB (2:2) und Borussia Mönchengladbach (1:1) je ein Remis. Gerade hier legt Kreyer den Finger in die Wunde. „Die beiden Unentschieden hätten nicht sein müssen. Gegen den BVB haben wir es in Halbzeit eins verpasst, höher zu führen. In Gladbach müssen wir früher den Sack zu machen.“

Stattdessen hieß es durch einen späten Foulelfmeter noch 1:1. Gegen Wegberg-Beeck, zugegebenermaßen kein Spitzenteam, war von Spannung zu keinem Zeitpunkt die Rede. Neben der gut gestaffelten Defensive um Abwehrchef Tanju Öztürk war dies vor allem ein Verdienst der spielfreudigen Offensivreihe. Bei den ersten vier Toren war das Sturmdreieck aus Shun Terada (links), Shaibou Oubeyapwa (rechts) und Sven Kreyer (zentral) beteiligt. Während Oubeyapwa nach feinem Pass des ebenfalls sehr starken Mittelfeld-Regisseurs Bastian Müller das 1:0 besorgte, glänzte Terada als Vorlagengeber für Kreyer zum 2:0, als auch als Torschütze zum 4:0.

Shun Terada findet sich immer besser zurecht

Besonders Terada scheint sich immer besser im Taktik-System seines Trainers zurecht zu finden. „Terada ist gelernter Stürmer, eigentlich kein Linksaußen. Dass es dauert, bis er seine Rolle gefunden hat, ist ganz normal“, weiß Kreyer, dass sich die harte Trainingsarbeit auszahlt. „Das sind Abläufe, die immer wieder auf dem Trainingsplatz durchprobiert werden müssen. Je gefestigter die sind, desto besser funktioniert es für uns als Mannschaft.“

Kreyer markierte zwei Tore, seine Saisontreffer acht und neun. „Ich hätte sicher den einen oder anderen mehr machen können“, so der Angreifer selbstkritisch, der seinem Team aber ein großes Kompliment ausspricht. „Man merkt, dass wir immer den nächsten Schritt gehen wollen. Auch wollten wir gegen Wegberg die Null halten und haben uns gegenseitig gepusht. Nur so geht es.“

Hüseyin Bulut hat Potenzial

Derweil feierte Neuzugang Hüseyin Bulut sein Debüt für Kleeblätter. Der 21-Jährige, der in der Winterpause von den Sportfreunden Lotte an die Lindnerstraße wechselte, wurde nach rund 70 Minuten für Terada eingewechselt. „Da war noch viel Nervosität bei ihm im Spiel. Aber wir wissen um sein Potenzial und wollen ihn langsam heranführen“, hält Terranova große Stücke auf seinen Schützling.

Für RWO steht Samstag das erste Auswärtsspiel des neuen Jahres an. Gegen die U23 des FC Schalke 04, deren Rückrunden-Auftakt gegen Gladbach II ausfiel, wollen die Kleeblätter unbedingt nachlegen. Mit breiter Brust, aber ohne Überheblichkeit. „Da sollte man nicht durchdrehen und glauben, dass wir jeden Gegner 5:0 weghauen“, sagt Kreyer. „Aber wir sind selbstbewusst und wissen, dass wir gut genug sind, einige Spiele mehr zu gewinnen, als in der Hinrunde.“​