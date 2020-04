Beim Neubau des Kunstrasen-Platzes beim OTHC tut sich was

Oberhausen. Die Hockey-Saison sollte am 3. Mai starten, Daraus wird nichts. Dafür kommt Bewegung in den Bau des Kunstrasen-Platzes beim OTHC.

In sieben Spielen nur einen Punkt gesammelt, Tabellenletzter und sechs Zähler Rückstand zum Vorletzten. So die traurige Bilanz des Hockey-Regionalligisten OTHC nach dem Ende der Rückrunde, die mit einer 0:4-Niederlage bei Uhlenhorst II am 6. Oktober 2019 beendet wurde. Danach ging’s bekanntlich in die Halle, und da lief es in der Zweiten Bundesliga wesentlich besser. Zweiter Platz und damit Vizemeister. Am 3. Mai sollte mit dem Start in die Rückrunde in Krefeld zur Aufholjagd gestartet werden. Aber an einen normalen Spielbetrieb ist im Moment natürlich nicht zu denken.

Vorbereitung läuft mit Trainingsplänen

Eigentlich wären die Oberhausener jetzt schon regelmäßig auf ihrer Anlage im Schatten des Gasometers, um sich auf den Rückrundenstart vorzubereiten. Eigentlich. Aber auch an der Arenastraße steht die Zeit still, es läuft wie in allen anderen Clubs wegen der Corona-Krise nichts. Kein Trainingsbetrieb. „Es liegt alles auf Eis, uns geht es natürlich nicht besser, als allen anderen Vereinen. An ein Training mit dem Stock ist überhaupt nicht zu denken. Das ist alles im Moment für alle Aktiven und den Verein überhaupt eine wirklich schwierige Zeit“, sagt OTHC-Hockey-Legende und Abteilungsleiter Sebastian „Sepp“ Meister.

Da schickte er ein Appell per mail an die Mannschaft: „Jeder soll sich durch Eigeninitiative und Laufübungen irgendwie fit halten. Waldläufe zu zweit stehen im Moment ganz oben. OTHC-Coach Tim Welsch, Co.-Trainer Björn Raffelberg und Athletik-Coach Bastian Klette schicken da regelmäßig Trainingspläne per whatsapp und mail in die OTHC-Runde.

Kleiner Lichtblick: Neubau des Platzes

Trotzdem gibt es trotz dieser prekären Lage auch einen kleinen Lichtblick: „Die Planungen für einen neuen Kunstrasen-Platz auf unserer Anlage laufen auf Hochtouren. Wir sind da auf Kurs“, so Meister, der aber noch nicht mehr verraten wollte.