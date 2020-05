Bruckwilder bleibt Trainer des HC Sterkrade 75

Der Handball kann wegen der anhaltenden Corona-Krise zwar seit Wochen und bis auf unbestimmte Zeit nicht durch die Hallen fliegen. Doch die Covid-19-Pandemie hält die Klubs nicht davon ab, im Hintergrund die Strippen zu ziehen und die Kaderplanung für die kommende Spielzeit voranzutreiben. Auch der HC Sterkrade 75 hat einige personelle Entscheidungen getroffen, wird aber auch einige wichtige Spieler ziehen lassen müssen.

Allen voran schwingt Marius Bruckwilder ein weiteres Jahr das sportliche Zepter beim Herren-Bezirksligisten. „Ich habe den HC 75 als familiären Klub kennen und schätzen gelernt und unterstütze den Verein bei seinem eingeschlagenen Weg. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft spielerisch und taktisch weiter zu entwickeln, sie umzubauen und zu verjüngen“, freut sich der 41-jährige Übungsleiter auf die Fortsetzung der gut funktionierenden Zusammenarbeit.

Keeper Matzak kommt aus Schwafheim zurück

Vom TV Schwafheim (2. Mannschaft, Bezirksliga) aus Moers wechseln gleich zwei Akteure nach Sterkrade. Auf den schnellen und wurfstarken Rechtsaußen Ricardo Groening (28) hatte der HC 75 schon seit Jahren ein Auge geworfen. Der hünenhafte Torhüter Mirko Matzak (29) spielte schon in Jugend für die 75er und kennt noch einige aktive Akteure von früher.

Von den Sportfreunden Hamborn 07 aus der Kreisliga kommt Tim Prangenberg. Der 25-jährige Mittelmann schnupperte einst bei den OSC Löwen schon Oberliga-Luft. Mit Marko Tretbar (42) vom Turnerbund Osterfeld (Kreisliga) streift sich ein Routinier das HC 75-Leibchen über. Der Linkshänder trug dieses früher schon einmal und soll helfen, die Jungspunde zu führen. Tretbar ist darüber hinaus im Kreis auch als Schiedsrichter bekannt.

„Die neuen Jungs passen alle menschlich und charakterlich top in die Truppe. Dazu werden wir sicher noch einige A-Jugendliche mit einem Doppelspielrecht ausstatten, um sie heranzuführen“, informiert Bruckwilder.

Torschützenkönig Reiber zu Rot-Weiß Oberhausen

Torschützenkönig Reiber zu Rot-Weiß Oberhausen

Allerdings haben die Sterkrader auch einige bittere Abgänge zu verzeichnen. So zieht's den Kapitän Tobias Siegers wieder zurück zum TV Biefang. Der 38-jährige Spielgestalter möchte sportlich fortan kürzer treten und mit ehemaligen Weggefährten eine Art „Jux-Team" bilden, das in der Kreisklasse oder Kreisliga gewiss auf sich aufmerksam machen wird. Keeper Lukas Banner kehrt zu seinem Jugendverein DJK Adler 07 Bottrop zurück, wo er in der nächsten Saison in der Landesliga seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann.

Ein richtiger Schlag ins Kontor ist der Abgang von Linksaußen Tobi Reiber. Das Sterkrader Eigengewächs wurde dreimal in Folge Torschützenkönig in der Bezirksliga und schließt sich dem hiesigen Verbandsligisten HC. Rot-Weißen Oberhausen 22/88 an.