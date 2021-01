Burlet zum 0:5: "Hatte nichts mehr mit Regionalliga zu tun"

Oberhausen Nach der Partie war ein Trainer bedient, der andere hingegen zufrieden. Stimmen zum Spiel von Michael Burlet und Mike Terranova.

Mike Terranova: Die Mannschaft hat schon nach dem Test gegen Lippstadt Charakter gezeigt, jetzt aber erst recht. Wir haben das Training in der Woche angezogen und so wie jetzt will ich die Spieler immer haben. Das war ein wichtiger Sieg, denn zuletzt hatten wir trotz guter Leistungen zu viele Punkteteilungen.

Sicherheitshalber muss man nämlich immer noch nach unten schauen. Das war genau der Sieg, den wir jetzt brauchten. Aber wir lassen uns davon nicht blenden und geben weiter Gas. Sven Kreyer hat schon viel Kritik einstecken müssen, deswegen freue ich mich für ihn jetzt besonders. Das gilt auch für Shun Terada, der sich nach guter Leistung selbst belohnt hat.

Burlet: "Das dritte Tor war Slapstick"

Michael Burlet (Trainer des FC Wegberg-Beeck): In der Anfangsphase haben wir mit RWO gut mitgehalten. Mit dem 0:1 bricht bei uns aber alles zusammen. Die Gegentore sind einfach hergeschenkt: Erst ein Stellungsfehler, dann sind wir nicht wachsam genug und das Dritte war ja Slapstick. Danach war es für RWO ein ganz einfaches Spiel. Uns fehlte jede Kompaktheit, keine Rückwärtsbewegung von den Offensivspielern und die Abstände zu den Gegenspielern wurden immer größer.

"Das hatte nichts mit Regionalliga zu tun"

Burlet weiter: Das hatte dann auch nichts mehr mit Regionalliga-Fußball zu tun. Mit solchen Leistungen kannst du die Liga natürlich nicht halten. Aber ich bin überzeugt, dass wir uns wieder fangen werden, denn die Mannschaft hat in der Hinrunde gezeigt, was sie drauf hat. Und genau daran gilt es nächste Woche gegen Wiedenbrück wieder anzuknüpfen. stacho/P.V.