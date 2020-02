Damen des TV Biefang haben derzeit einen Lauf

Oberliga, Damen

Fortuna Düsseldorf II –

TV Biefang So 14.30

Mit 5:1-Punkten aus den vergangenen drei Spielen haben die Biefangerinnen eine ordentliche Portion Selbstvertrauen intus. Mit der wollen sie beim stark abstiegsbedrohten Vorletzten wuchern. Dieter Schölwer hebt mahnend den Zeigefinger: „Es wird mit Sicherheit kein leichter Gang und kein Selbstläufer. Wir müssen gegen eine aggressive Fortuna, die sich in der Winterpause verstärkt hat, die passenden Mittel finden.“ Für Christin Opladen kommt ein Einsatz zu früh. Kathi Sprick läuft in der Nordrheinliga für die B-Jugend auf.

Verbandsliga, Herren

HSG RW O TV –

TV Aldekerk II Sa 19.30

Die Aldekerker Reserve ist zwar starker Tabellendritter, hat aber auf Ligaprimus Geistenbeck schon acht Punkte Rückstand und muss sich daher in Sachen Aufstieg keinerlei Illusionen mehr hingeben. Im Hinspiel hatten die Rot-Weißen jedenfalls nichts zu bestellen, und die Aufgabe dürfte auch morgen Abend in der Jansen-Halle knifflig genug werden. „Es ist einfach nicht optimal. Ständig müssen wir irgendwie basteln“, nerven Krzystzof Szargiej die obligatorischen Ausfälle. Diesmal sind die beiden Kerger-Brüder Patrick und Dennis privat verhindert. „Wir wollen trotzdem weiter Punkte sammeln und dafür alles reinwerfen.“

Verbandsliga, Damen

HSG Rade/Herbeck –

TV Biefang II Sa 16.30

Die gastgebende HSG schielt als Tabellenzweiter noch immer berechtigt auf den Aufstieg in die Oberliga. Im Hinspiel unterlagen die TVB-Frauen nach ansprechender Leistung mit 14:17. „Wir benötigen in jedem Fall mehr Konstanz. Sowohl in der Abwehr als auch vorne im Abschluss“, muss nach Ansicht von Coach Sebastian Köster schon viel zusammenpassen, damit es nicht wie in Überruhr nach hinten raus erneut deutlich wird. Mine Baum verletzte sich im Nachholspiel und fällt aus.

Landesliga, Herren

TB Oberhausen –

SV Schermbeck So 13

Richtungsweisender kann diese Partie in der Jansen-Halle kaum sein: Der Vorletzte empfängt den einen Zähler darüber platzierten Konkurrenten – Abstiegskampf pur! „Wir müssen unbedingt gewinnen. Ansonsten schwinden unsere Chancen auf ein Minimum. Es gibt keine Ausreden mehr. Das Team mit dem absoluten Willen wird das Ding gewinnen“, sendet Tim Kullmann eine eindeutige Kampfansage Interessant: Keins der drei Aufeinandertreffen entschied der TBO bislang für sich. Toptorschütze Phil Buschhorn ist rechtzeitig wieder fit.

VfB Homberg II –

TV Biefang So 19

„Wir wollen Paroli bieten und werden uns nicht verstecken“, gehen Coach Christian Hoffmeister und seine Schützlinge die Aufgabe selbstbewusst an. Der Aufsteiger kann, muss aber wegen der bisherigen ordentlichen Punktausbeute nicht zwingend in Duisburg gewinnen. Hoffmeister unterstreicht: „Druck haben momentan andere.“ Dominik Rosin und Keeper Basti Braam plagen sich mit einem hartnäckigen grippalen Infekten.