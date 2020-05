Danielé Kowalski zurück nach Königshardt, Abel zu Nord

Danielé Kowalski geht ab dem Sommer wieder für die Sportfreunde Königshardt auf Torejagd. Der 30-jährige Stürmer kehrt somit an den Pfälzer Graben zurück, wo er zwölf Jugendjahre verbrachte und später vier Spielzeiten lang für die erste Senioren-Mannschaft auflief. Mit 193 Spielen in der Ober-, Landes- und Bezirksliga konnte Trainer Richard Zander einen sehr erfahrenen Akteur für die abstiegsgefährdeten Hardter gewinnen.

„Im Vorfeld wurde ich von einigen Jungs angestachelt, wieder zurückzukommen. Jetzt gilt es Verantwortung zu übernehmen, um mit der jungen Truppe erfolgreich zu sein“, sagt Kowalski, der von Freunden, Kollegen und Mitspielern liebevoll „Kuba“ gerufen wird. Der Torjäger war mit 41 Scorerpunkten maßgeblich am Landesliga-Aufstieg 2015/2016 beteiligt. 2014 wechselte der kurzhaarige Stürmer nach vier erfolgreichen Jahren beim Rivalen Sterkrade-Nord zum damaligen Oberligisten VfB Homberg. Von dort aus kehrte er ein halbes Jahr später das erste Mal zurück nach Königshardt. Kowalski hat übrigens für beide Ligen zugesagt. Er wechselt also auch im Falle eines möglichen Abstiegs der Sportfreunde. SFK belegt aktuell Platz 14 in der Bezirksliga.

„Im Defensivverbund flexibel einsetzbar“

So wenig sich aktuell auf dem Platz tut, so aktiv plant die Spvgg. Sterkrade-Nord die kommende Saison. Wie der Tabellenführer der Fußball-Landesliga nun meldete, wechselt Maximilian Abel im Sommer zu den Schmachtendorfern. Der 18-jährige Verteidiger kommt aus der A-Jugend vom ETB SW Essen an die Lütticher Straße und wird dort seine erste Senioren-Saison bestreiten.

„Mit Maxi konnten wir einen weiteren talentierten Spieler von unserem Verein überzeugen. Als Kapitän seiner Truppe lernte er schon früh, Verantwortung zu übernehmen. Er verfügt über eine gute körperliche Präsenz und ist im Defensivverbund flexibel einsetzbar“, sagt Trainer Julian Berg über seinen Neuzugang.

Neues Trainerduo beim Fußball-A-Ligist VfR 08 Oberhausen

Bei der Sportvereinigung trifft Abel auf Familienmitglied Fabian. Der ist sein Cousin und hat ebenfalls bereits für die kommende Saison zugesagt. Maximilian Abel ist der Sohn von Volker, der lange Jahre zusammen mit seinem Bruder Günter die Geschicke bei Rot-Weiß Oberhausen leitete. Günter Abel trainiert momentan den Wuppertaler Bezirksligisten FSV Vohwinkel. Fabian Abel ist der Sohn von Werner Abel.

Fußball-A-Ligist VfR 08 Oberhausen hat mit Paul Schendzielorz und Mirco Remmerde dagegen ein neues Trainerduo. Das teilte der Vorsitzende des Klubs, Ulrich Prazeus, mit. Mitte März war der bisherige Coach Pierre Szterlicht zurückgetreten. Schendzielorz und Remmerde gehören beide dem Kader der ersten Mannschaft an.

Mit 33 Punkten auf Rang vier der Kreisliga A

Ersterer ist 34 Jahre alt, langjähriger Kapitän sowie Spielmacher und bestens an der Tiroler Straße bekannt. Remmerde (30) steht im Kasten des VfR und pendelte zwischen der A-Liga-Mannschaft und der Zweitvertretung.

Das Duo würde viel Herzblut und jahrelanges, internes Wissen mitbringen. Das sei das, was die erste Mannschaft aktuell benötige, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Die Mannschaft steht in der wegen der Corona-Krise unterbrochenen Kreisliga-A-Saison mit 33 Punkten auf Rang vier.