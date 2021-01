Der Blick zurück zum DFB-Pokal gegen Bayern München

Oberhausen Die jetzige Regionalliga-Partie war das erste Pflichtspiel von RWO im Parkstadion nach dem 9. März 1999. Die Zeiten sind jetzt andere.

Wer den Weg an der Parkallee vorbei an der Veltins-Arena auf den Hügel geschafft hat, blickt in die Weite und denkt unweigerlich: "Man, das sieht aber bescheiden aus." Was einst das Parkstadion war, ist nun eine haldenartige Restruine, in die ein großes Spielfeld und drei Trainingsfelder eingelassen sind. Rechts türmen sich Schlacke-Reste, links stehen zwei Parkhäuser und ein Hotel für modernen Fußball. Daneben liegt die Veltins-Arena, in der all das Geld verbrannt wird, das Schalke in den Ruin treibt.

RWO-Präsident Hajo Sommers kommt aus der großen Betrachtung in die kleine: "Die haben uns gesagt, wenn wir hier Radio machen wollen, müssen wir uns einen Tisch mitbringen. Und ein Zelt, wenn es regnen sollte." Er steht mit Mit-Vorstand Thorsten Binder oben auf der Resttribüne vor den verblichenen Sitzbänken und blickt übers Ruhrgebiet. Bis hin zum Gasometer, der sich mit der Rauchfahne der Liricher Müllverbrennung hinten am Horizont aufbaut.

Der Blick über die einstige Stahlregion ist auch einer in die Vergangenheit von Kohle und Fußball. Hier, als das Parkstadion seinen Namen noch verdiente, erlebt RWO einen der größten Momente der Vereinsgeschichte. 9. März 1999, Halbfinale im DFB-Pokal gegen Bayern München. RWO war auf dieses Stadion ausgewichen, um insgesamt 47.300 Zuschauer begrüßen zu dürfen. RWO hatte beim 1:3 (Daniel Scheinhardt per Elfmeter, 85., nach 0:3) keine Chance. Aber Sommers, Binder und drei Journalisten, die jetzt auch vor Ort sind, sahen die Partie damals live.

Stefan Below von Radio Oberhausen findet im Großen das Kleine: "Ich habe hier meine erste Reportage gemacht. Nachher habe ich mich mit Siggi Bieber unterhalten. Der sagte: ,Als ich Stefan Effenberg nach einem Foul aufhalf, meinte der: "Heute darfst du gegen mich spielen und morgen wäschst du wieder mein Auto.'"

Auch wenn der Lack ab ist: Das Klassendenken, das kriegst du nicht weg.