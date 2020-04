Der „Muskelfuchs“ Sydnee Ingendorn hat ordentlich zu tun

Viele haben ihr verstaubtes Fahrrad aus dem Keller geholt oder sich schnell noch ein Paar Laufschuhe besorgt. Denn bis auf die Fußball-Bundesligisten, die in kleinen Gruppen das Training wieder aufnehmen, sind die meisten auf sich selbst angewiesen und benötigen dabei auch Hilfe. Sydnee Ingendorn, Trainer des Kunstturnteams im TC 69 Sterkrade, kann seine Schützlinge in der Halle ebenfalls nicht betreuen, trotz Leistungsstützpunkt.

Doch Ingendorn hatte sich schon vorher selbstständig gemacht und kann sich deshalb der langsam einkehrenden Langeweile bei vielen Menschen nicht anschließen. „Ich habe ausreichend Beschäftigung“, lacht Ingendorn. Auch wenn es im KTTO aktuell eher weniger zu tun gibt; mit seinem Personaltraining als „Muskelfuchs“ hat er gut zu tun.

Per Videoanruf mit den Sportlern in Kontakt

„Ich habe mir da meine Aufgaben gesteckt und bin mit den Sportlern im Gespräch. „Wir haben uns einzeln verständigt, das geht durch Videoanrufe ja gut.“ Auch eine persönliche Eins-zu-Eins-Betreuung ist möglich, „unter Einhaltung der Hygienerichtlinien und den nötigen Abständen.“

Physiotherapeut und Personal-Trainer Sydnee Ingendorn. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Der Bedarf ist nämlich offensichtlich da. „Man sieht unheimlich viele Menschen, die sich bewegen“, lobt er. Er bekommt viele Mails von Leuten die ihm sagen, wie sehr ihnen die Decke auf den Kopf fällt, ihnen aber die Ideen fehlen, insbesondere, wenn man nicht raus will. „Ich hatte die Zeit und die Nachfrage nach Trainingsguides war da“, erklärt er „da reicht schon eine Teppichgröße, auf der man sich ausstrecken kann, um etwas zu tun.“ Ingendorn sieht sich beruflich in einer Reihe mit Physiotherapeuten, eine Ausbildung die er auch abgeschlossen hat.

Denn „die Leute müssen was tun, das ist wichtig, um den Kopf frei zu bekommen.“ Denn auch wenn er beobachtet, dass die meisten mit viel Verständnis und Solidarität miteinander umgehen, so hofft er doch auch auf eine klare Regelung nach dem 19. April. „Viele Eltern werden merken, dass den Kindern die Regelmäßigkeit des Trainings fehlt. Auch wenn man für so einen Trainingsguide nicht viel Platz braucht, eine Tagesbeschäftigung ist das nicht.“

Rückkehr ins Training

Auch wenn die Wettbewerbe bis in den Sommer hinein längst abgesagt sind: Eine schnellstmögliche Rückkehr zum Trainingsbetrieb – in Kleingruppen und unter besonderen Vorkehrungen – wäre sein Wunsch. „Man muss das genau beobachten und Schritt für Schritt den Sportbetrieb wieder aufbauen.“

Die Absage der Wettkämpfe hält er für sinnvoll: „Alles andere wäre den Sportlern nicht zuzumuten. Ihnen fehlen ja Wochen der Vorbereitung.“ Zwar könne sich jeder individuell fit halten. Das spezifische Training aber, das Gefühl für das Gerät bräuchte aber seine Zeit.

Dennoch sind individuelle Sportangebote natürlich ein tolles Angebot für diese schwierige Zeit. Auch wenn Ingendorn seine Nische in der Krise gefunden hat, wünscht er sich schnellstmöglich Normalität. „Damit habe ich zumindest ein bisschen an verloren gegangenen Einnahmen auffangen können. Selbstständige Trainer im Verein können über den Landessportbund auch eine Hilfe bekommen“, berichtet er.

Die Cheerleader der Silver Stars holten sich Akrobatiktipps beim „Muskelfuchs“ Sydnee Ingendorn (l.). Foto: Foto: SC 1912

Individuelle Absprachen können dann auch über das Telefon getroffen werden, eine erste Anfrage erfolgt am besten per Mail an kontakt@muskelfuchs.de, um zu klären, wann und wie und ob es überhaupt Sinn macht. „Am Nachmittag habe ich ja jetzt noch Zeit“, blickt er auf das fehlende Teamtraining. Doch die Halle fehlt Ingendorn merklich. Schließlich ist der Sport dann doch mehr als die reine Betätigung.

Hin und her gerissen

Entsprechend zwiespältig ist er in der Bewertung von möglichen Geisterspielen und deren Symbolwirkung. „Ich bin da hin- und hergerissen. Auf der einen Seite hängen im gesamten Fußball viele Jobs daran, dass es weitergeht. Aber wie wichtig ist so ein Spiel ohne Fans – lebt es nicht davon?“