Der Oberhausener Abass Baraou setzt seinen Willen durch

In der fünften Runde durfte der selbsternannte „Pitbull“ nicht mehr von der Leine. Nur wenige Sekunden zuvor war der Mexikaner Abraham Juarez am Ende der vierten Runde auf die Bretter gegangen. Der Oberhausener Abass Baraou fand im Hauptkampf des Abends in Hamburg die entscheidende Lücke, setzte instinktiv nach und durfte wenig später seinen neunten Sieg im neunten Profikampf feiern.

Baraou war der Abschluss einer sportlich gelungenen und in jedem Fall historischen Veranstaltung. Die beiden Promoter, Sauerland und Universum, lange Jahre eigentlich spinnefeind, schlossen sich nun im Work your Champ-Gym in Hamburg zusammen und veranstalteten unter dem Titel „Vereinte Kräfte“ gemeinsam ein Boxgala. Entsprechend wurde im Vorzelt dann auch noch die erfolgreiche Premiere gefeiert.

Schnell zurück ins Hotel

Da war Baraou schon auf dem Weg ins Hotel. „Das ist vielleicht sogar der wichtigste Sieg meiner Karriere“, formuliert der WBC-Titelträger nach dem Kampf euphorisch. „Alles im Vorfeld hätte auch dazu führen können, dass der Kampf abgesagt wird. Aber ich wollte das trotzdem unbedingt schaffen und auch mir etwas beweisen.“

Trainer Ulli Wegener, aktuell nicht mehr bei Sauerland unter Vertrag, fehlte in der Vorbereitung zusätzlich durch einen Oberschenkelbruch. „Sie haben sich schon immer erkundigt, ob ich was brauche“, lässt Baraou auf seinen Boxstall nichts kommen, „aber wir haben das alles selbst gemacht und uns selbst motiviert und wollten es unbedingt.“

Sehr individuelle Vorbereitung

Sein Vorbereitungskreis war klein, sehr gezielt suchte er seine Sparringspartner aus, sehr individuell war seine Vorbereitung, mit vielen Läufen in Oberhausen und dann auch der Feinschliff in Berlin.

„Dazu kommt, dass der ein richtig guter Kämpfer ist“, findet er Lob für die gegenüberliegende Ringecke. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn so früh besiege“, verrät er. Tatsächlich wirkte Juarez etwas schmächtiger, ist aber tatsächlich ein bisschen größer als der Sauerlandprofi.

Baraou wollte unbedingt gewinnen

Dennoch hielt Baraou von Beginn den jungen Mexikaner mit kurzen Jabs auf Distanz. Er hätte das Duell vermutlich auch locker nach Punkten gewinnen können. Doch nach reinem Taktieren ist Baraou sowieso nicht zu Mute. „Boxer müssen gewinnen wollen, nicht versuchen, nicht zu verlieren“, stellte er schon vor drei Jahren bei der Amateur-WM in Hamburg klar.

Neunter Sieg im neunten Profi-Kampf: Abass Baraou startet stark in das junge Jahr. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

So ging er auch diesmal in den Ring. „Ich habe das Video gesehen, ich sehe sauer aus. Aber ich war nur fokussiert“, lacht er. Immer wieder suchte er den Weg nach vorne, ohne dabei zu viel selbst anzubieten. Dem 22-jährigen Mittelamerikaner merkte man seine 20 Profikämpfe vorher an. Stürmisch begann Baraou, Juarez parierte ordentlich.

Nach Treffer sauer und gekontert

Bis zur vierten Runde: „Als er mich dann aber getroffen hat, war ich sauer und habe stark gekontert. Schade, dass er dann nicht mehr angetreten ist, ich hätte ihn gehabt. Dennoch war er ein bissiger Gegner, der jeden Respekt verdient. Mein Ziel für die nächsten Kämpfe ist es, mich boxerisch zu verbessern und um weitere internationale Titel zu boxen.“ 2020 kann kann kommen und für den zehnten Kampf darf es gerne nach NRW gehen.