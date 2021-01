Die Qual der Wahl bei den nominierten Frauen

Katharina Köther bringt ihr Boot zum Training am Kanal zum Wasser. Ab Samstag steht bei deutlich angenehmeren Temperaturen aber erst einmal ein Trainingslager im türkischen Belek an.

Oberhausen Freitag werden auch die Sportlerinnen des Jahres gekürt. Die drei Nominierten sind Katharina Köther, Svenja Hardy und Leona Michalski.

Katharina Köther gehört bei der Sportgala fast zum Inventar. Bereits viermal wurde die Kanutin der KG Essen als Oberhausens Sportlerin des Jahres ausgezeichnet: 2013 bis 2015 und zuletzt 2018. Nun könnte Titel Nummer fünf folgen, denn 2019 vergrößerte sich die eindrucksvolle Medaillen-Sammlung der 25-Jährigen.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Brandenburg auf dem Beetzsee landete Köther im K4 über die 500 Meter auf Platz zwei und im K1 über die 200 Meter auf Platz drei. Gleich zweimal gab es daneben den vierten Platz, über 200 Meter im K2 und 5000 Meter im K1. Daneben reichte es im K1 über 500 Meter zu Platz fünf und im K2 über 500 Meter zu Position sechs.

Köther zeigte sich in der Corona-Pandemie stets kämpferisch: „Als die Pandemie begann und die Absagen eintrudelten, war dies ein Schlag in die Magengrube. Man muss sich jetzt kleinere Ziele setzen, um das große zu erreichen“, erklärte die Oberhausenerin im April 2020, die weiter an ihrem Traum Olympia festhält. „Trotz Corona-Krise möchte ich mich weiter verbessern und im technischen und konditionellen Bereich zulegen.“

Ganz ohne Wettkampf ging 2020 nicht zu Ende: Nach zwei Leistungsprüfungen wurde im August zumindest eine nationale Kanu-Meisterschaft an der Wedau ausgetragen - unter strengen Auflagen, vor leeren Rängen und nur im Einer. „Ja, das war schon etwas anders, als man es aus den vergangenen Jahren kennt. Aber wir sind alle froh, nach dieser Saison überhaupt eine Meisterschaft austragen zu können.“

Trotz Blessuren im Bizepsbereich und Schulterproblemen ging es für die Oberhausenerin im A-Finale über die 200 Meter im K1 im A-Finale auf Platz fünf. Über die 500 Meter landete Köther im B-Finale auf Platz eins.

Ab Samstag, also einen Tag nach der Sportlerwahl, reist Köther mit dem Nationalteam ins türkische Belek. Die Hygienestandards werden in der Türkei hoch gesetzt. Regelmäßige Tests und die Abschottung zur Außenwelt sind Teile des Konzepts. Auf die 34 Sportler warten hunderte Paddelkilometer in Kombination mit dem entsprechenden Krafttraining und weiteren Ausdauereinheiten an Land. Am 17. Februar kehren die Sportler zurück, eine Woche später folgt eine Leistungsüberprüfung in Potsdam.​

Ebenfalls nominiert ist die ehemalige AKClerin Svenja Hardy, die als Schlagfrau 2019 Vize-Juniorenweltmeisterin und Deutsche Meisterin im K4 über 500 Meter wurde sowie DM-Zweite im K2. Hardy, die für die KG Essen startete, legt wegen ihres Jura-Studiums derzeit eine komplette Pause vom Leistungssport ein.