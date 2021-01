Sportler des Jahres Sportgala: Die Sieger werden am 29. Januar online gekürt

Oberhausen Ehrung der besten Sportler wird am 29. Januar nachgeholt. SSB-Geschäftsführerin Sabine Grajewski hofft, dass dies eine Ausnahme bleibt.

Die Ehrung der Sportler des Jahres wird online am 29. Januar um 19 Uhr im Art Hotel Ana an der Marktstraße stattfinden.

Ursprünglich sollte dies bereits im vergangenen März während der Sportgala stattfinden, musste aber wegen de beginn des ersten Lockdowns just an diesem Wochenende abgesagt werden. Auch eine für den November geplante verlegte Ausgabe der Sportgala in der Luise-Albertz-Halle fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.

Sabine Grajewski, Geschäftsführerin des ausrichtenden Stadtsportbundes, hatte seitdem versucht, Termine mit möglichst einigen der Sportler und Repräsentanten von Sponsoren und Stadt zu organisieren. Jetzt kommt es zu dieser abgespeckten Version, bei der SSB-Chef Manfred Gregorius, Moderator Christian Keller, Grajewski sowie ein Vertreter des Hotels zugegen sind. Grußworte von Oberbürgermeister Daniel Schranz werden eingespielt. Auch die ausgezeichneten Sportler werden nur über eine Videoschalte zugegen sein. Damit wird Oberhausen die Ehrung genau wie bereits in Essen und Duisburg erfolgt ausrichten. Grajewski hofft, dass die zweimalige Absage der Sportgala in März und November eine Ausnahme bleibt und setzt darauf, dass am neuen Termin im November wieder eine richtige, große Sportler-Fete stattfinden kann.

Nominiert sind bei den Frauen: Katharina Koether (Kanu), Leona Michalski (Badminton) und Svenja Hardy (Kanu).

Bei den Männern: Lukas Reuschenbach (Kanu), Niklas Heuser (Kanu), Timo Schaffeld (Triathlon).

Bei den Mannschaften: KTTO/TC 69 (Kunstturnen), Grün-Weiss Holten (Bogenschießen).

Die Sportredaktion wird alle Nominierten in den nächsten Tagen mit ihren Leistungen noch einmal präsentieren.