Die U19 von RWO wurde auf Schalke vom Winde verweht

U19-Bundesliga

FC Schalke 04 –

RW Oberhausen 3:0 (2:0)

Vom Winde verweht. So lautete das Fazit der A-Junioren von RWO nach dem Gastspiel bei Schalke 04. Denn beim stürmischen Dauerregen musste sich die Mannschaft von Dimitrios Pappas auf dem Kunstrasen im Schatten der Veltins-Arena dem Favoriten mit 0:3 geschlagen geben.

Eine Pleite, die dem klatschnassen Linienchef alles andere als schmeckte. „Die Dinge, die wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben, haben wir vor allem in der Anfangsphase nicht umgesetzt. Und Schalke mit seiner individuellen Klasse nutzt solche Nachlässigkeiten aus.“ In der Tat begannen die Kleeblätter zu ängstlich und standen zu weit von ihren Gegenspielern. So dribbelte sich Schalkes Henri-Franck Tehe viel zu leicht durch die Abwehrreihe der Gäste und versenkte den Ball mühelos (7.). Der Treffer ließ die Rot-Weißen wach werden, wobei in den Aktionen nach vorne zunächst Durchschlagskraft fehlte.

Nach dem Wechsel war es ausgeglichener

Besser machten es weiter die Königsblauen, die nach einem Freistoß von Brooklyn Ezeh auf 2:0 stellten (29.). Die beste Möglichkeit zum Anschluss hatte RWO nach einem Standard durch Jan Bachmann, als der Schuss von Innenverteidiger Enis Vila im letzten Moment geblockt wurde (40.).

Nach dem Seitenwechsel sahen die rund 100 Zuschauer eine deutlich ausgeglichenere Partie bei weiter widrigen Bedingungen. Die Pappas-Elf zeigte sich nach vorne bemüht und kämpferisch auf Augenhöhe. Die Schalker kamen nur noch selten gefährlich zum Abschluss oder scheiterten wie beim Knaller von Lawrence Ennali am RWO-Schlussmann Haakon Pomorin (73.). Die Oberhausener dagegen hatten durch den Kopfball von Aleksa Markovic eine gute Gelegenheit, die ungenutzt blieb (76.).

Pappas: Eine ärgerliche Niederlage

In der Nachspielzeit machten die Gastgeber nach einem blitzsauberen Konter durch Stanislav Fehler alles klar, wobei der Treffer eigentlich nicht hätte zählen dürfen. Denn RWO-Kapitän Leon Bachmann, der nach schwerer Schulterverletzung sein Startelf-Comeback feierte, wurde zuvor gefoult. Nicht die erste diskutable Entscheidung des Schiedsrichtergespanns, das zuvor S04-Coach Norbert Elgert mit Gelb-Rot wegen Meckerns vom Platz geschickt hatte.

Pappas: „Eine ärgerliche Niederlage, weil man gesehen hat, dass Schalke momentan nicht in Top-Form ist. Doch leider haben wir daraus viel zu wenig Profit gezogen.“

RWO: Pomorin; Bachmann, Vila, Gabriel, Bachmann, Kücük (69. Gojnovci), Markovic, Köse (75. Fleer), Cakmak, Heck (81. Bilgin), Surmanski (64. Inan).