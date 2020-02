Diesmal schwächelt die Königshardter Defensive

„Wir spielen immer noch die beste Saison unserer jüngeren Vereinsgeschichte“, erinnert Sebastian Küppers. Der Trainer der Oberliga-Basketballer des TV Jahn Königshardt kassierte mit seinem Team zuletzt mit dem 88:92 (45:54) bei der TSG Solingen zwar die zweite Niederlage der Spielzeit in Folge, „aber wir stehen mit einer 9:3-Bilanz immer noch sehr gut da“, so Küppers. „Natürlich war diese Niederlage absolut unnötig, genau wie die gegen die Black Eagles – auch wenn die Niederlage diesmal völlig andere Ursachen hatte.“

Die Königshardter dürften in der Video-Analyse besonders viele Szene aus ihrer Verteidigungsarbeit in der Klingenstadt zu sehen bekommen. „Für unsere Verhältnisse haben wir gegen einen Gegner, der 40 Minuten Zone verteidigt, in der Offensive gut ausgesehen. Das sagen ja auch die 88 Punkte“, so der Coach. „Aber 92 Punkte dürfen wir in dieser Liga, mit Ausnahme vielleicht von der TG Düsseldorf, gegen keine Mannschaft bekommen. Das war zu wenig Absprache und oftmals wurde auch die Not, Hilfe leisten zu müssen, unterschätzt.“

Erneut ohne die Center Krusenbaum und Freericks

Erneut verzichten musste der Jahn auf die Center Tilman Krusenbaum und Dennis Freericks. Zudem gingen mit Björn Fischer und Lucas Heinen die beiden besten Punktesammler angeschlagen in die Partie. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an hochmotiviert und wollten sich für die knappe Hinspielniederlage revanchieren.

Immer wieder kamen sie durch Schnellangriffe zu einfachen Punkten. Dies lag jedoch auch an der zu langsamen Rückwärtsbewegung der Oberhausener. Im eigenen Angriff agierte Königshardt häufig zu nervös und geriet auf diese Weise schnell in Rückstand.

Nach einem kurzen Lauf und fünf Punkten von Pascal Huster war Königshardt zurück im Spiel und bekam nun auch die Probleme in der eigenen Verteidigung besser in den Griff. Nach einem Dreier von Björn Fischer und einer guten Aktion von Timo Stuchlik schien es zunächst, als ob der TV Jahn das Spiel nun unter Kontrolle bekommen würde. Jedoch schraubte Solingen anschließend das Tempo wieder nach oben und ging zur Halbzeit wieder in Führung.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit rutschte Max Krämer in die Erste Fünf und zeigte vor allem in der Defensive eine engagierte und gute Leistung. Schnell war der Rückstand auf die Heimmannschaft aufgeholt. Auch anschließend war Königshardt die bessere Mannschaft. Lucas Heinen und Timo Stuchlik bereiteten dem Gegner unter dem Korb große Probleme und schraubten den Vorsprung der Gäste auf zwölf Punkte (72:62) in die Höhe.

Körperlich unterlegen

Nach der Auswechslung der beiden Leistungsträger verloren die Königshardter jedoch komplett den Faden. Probleme bereitete nun die Körperlichkeit der Solinger Center. Zwei Mitteldistanzwürfe von Björn Fischer waren für eine Zeit die einzig erfolgreichen Aktionen der Oberhausener. Aus dem einigermaßen komfortablen Vorsprung wurde schnell wieder ein Rückstand, dem die Mannschaft von Trainer Küppers bis zum Ende des Spiels hinterherlaufen sollte.

Am Samstag (18 Uhr) ist der formstarke Aufsteiger und Tabellendritte aus Mettmann zu Gast in Oberhausen. Dann geht es für den TV Jahn um den zweiten Platz in der Oberliga. Es wird eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein, um den Sieg aus dem Hinspiel zu wiederholen.