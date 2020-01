Oberhausen. Der TVB steckt in der Ergebniskrise. Gegen die Bergischen Panther sollte daher für die Frauen endlich Zählbares her.

Dieter Schölwer: Ein Sieg täte dem Kopf ganz gut

Oberliga, Damen

TV Biefang –

HSG Bergische Panther Sa 17.30

Die TVB-Damen lechzen in der Halle Biefang nach einem Erfolgserlebnis. Das soll es nach Möglichkeit morgen endlich geben und den (Ergebnis-)Frust der vergangenen Wochen etwas lindern. „Schlechte Stimmung herrscht bei uns nicht vor. Nur für den Kopf täte so ein Sieg natürlich richtig gut“, weiß auch Trainer Dieter Schölwer ganz genau, dass zwei Zähler Kräfte frei setzen können. Die Biefangerinnen werden gegen die jungen Panther in jedem Fall ihre Fehlerquote in der Offensive reduzieren müssen. Schölwer unterstreicht: „Der Abschluss ist das Thema. Es wird entscheidend sein, wie wir unser Angriffsspiel gestalten.“ Katja Schlinkert ist nach auskurierter Grippe ebenso dabei wie auch Kathy Sprick aus der B-Jugend.

Aus dem Bergischen Land ist derweil gerüchteweise zu vernehmen, dass die ehemalige Zweitligaspielerin Jenny Jörgens sich nach einer monatelangen, schöpferischen Pause wieder das Trikot überstreift. „Einfach mal abwarten. Wenn, dann sind wir darauf vorbereitet“, so Schölwer.

Verbandsliga, Herren

Tschft St. Tönis –

HSG RW O TV So 17

Mit zwei Heimsiegen im Gepäck sollten die Rot-Weißen am späten Sonntagnachmittag normalerweise selbstbewusst nach Tönisvorst fahren. Krzysztof Szargiej mottet jedoch eine etwaige hohe Erwartungshaltung gleich ein. „Unser Gegner hat in den vergangenen Wochen auch mit Verletzungen zu tun. Ich weiß aber ganz genau, dass St. Tönis uns viel abverlangen wird“, erwartet der HSG-Coach eine komplizierte Aufgabe. Schon deshalb, weil mit Sebastian Brandscheid, Tobi Schindler sowie Steffen Wagner erneut drei Akteure ausfallen und obendrein Jörn Grieger (Hüfte) wackelt. Wie zuletzt gegen Adler Königshof II muss es also wieder das Kollektiv richten. Szargiej: „Ich hoffe, die Jungs haben Blut geleckt und gesehen, was möglich ist, wenn Einsatz und Einstellung stimmen.“



Verbandsliga, Damen

TV Biefang II –

SSG/HSV Wuppertal Sa 15.30

Abstiegskampf pur in der Biefang-Halle. Der Vorletzte empfängt das Schlusslicht. „Im Gegensatz zur Vorwoche müssen wir uns in allen Bereichen deutlich steigern. Die Mädels wissen hoffentlich, worum es geht“, traut Sebastian Köster dem Braten noch nicht so wirklich. Seine launische Mannschaft müsse jedoch „die Zeichen der Zeit erkannt haben und alles in die Waagschale werfen, was geht. Wir brauchen unbedingt die Punkte.“ Ob nun glücklich, wie beim knappen Auswärtssieg im Hinspiel, ist dabei völlig schnurz. Die Einsätze von Vanessa Krause und Karina Kottkamp stehen auf der Kippe.





Landesliga, Herren

TV Biefang –

TB Oberhausen Sa 19.30

Mitte September setzte es für den TBO-Trupp beim 24:28 eine Watsch’n gegen den Aufsteiger. Morgen Abend zur Handball-Prime-Time um 19.30 Uhr in der Halle Biefang gibt’s das Wiedersehen. „Ich hätte nichts dagegen, wenn wir das Derby noch einmal erfolgreich rocken könnten. Mit den Jungs habe ich zielgerichtet trainiert. Stellen wir eine stabile Abwehr, stehen unsere Chancen nicht schlecht. So oder so wird’s ’ne enge Kiste“, steigen Spannung und Vorfreude bei TVB-Linienchef Christian Hoffmeister gleichermaßen. Sowohl die Biefanger als auch der TBO-Trupp laufen mit voller Kapelle auf.

Auch die Gäste fiebern dem zweiten Aufeinandertreffen mit den Bifis entgegen. „Biefang hängt zwar unten mit drin, hat für mich aber nichts mit dem Abstieg zu tun. Die Tagesform wird womöglich entscheiden. Wir müssen durchgängig hellwach sein. Ich freue mich auf einen rassigen, fairen Fight und auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans“, hat Turnerbunds „Dompteur“ Tim Kullmann richtig Bock auf intensive 60 Minuten.