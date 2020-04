Dieter Schölwer: „Herausforderung in den nächsten Monaten“

Die Spatzen pfiffen es schon längst von den Dächern, am Dienstagabend wurde es schließlich offiziell: der Handball-Verband Niederrhein bricht die Saison zum 20. April vorzeitig ab (wir berichteten). Die Sportredaktion ist in der hiesigen Handball-Szene auf Stimmenfang gegangen.

Dieter Schölwer (Trainer TV Biefang, Damen-Oberliga): Wegen meines Jobs bei der Krankenkasse bin ich da recht gut informiert. Die Entscheidung kam daher jetzt auch nicht überraschend. Sportlich mag sie vielleicht bedauerlich sein, nur ist sie alternativlos. Die kommende Saison wird womöglich auch nicht planmäßig starten können. Das wird in den nächsten Monaten eine Herausforderung.

Es fehlt Motivation, an Sport zu denken

Mit fehlt derzeit jegliche Motivation, überhaupt an Sport zu denken, weil Menschen sterben. Ich kann mir vorstellen, dass viele aktuell ihr Lebensmodell überprüfen. Ob da künftig ein mehr oder weniger intensives Hobby wie Handball ganz weit oben auf der Agenda stehen wird, bleibt abzuwarten. Im Kontext mit der Corona-Pandemie sollte man die Wertigkeit unseres Sports neu einsortieren. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir uns in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle viel zu wichtig genommen haben.

Mit Gerd Klötgen (Anm. d. Red.: 1. Vorsitzender TV Biefang) habe ich mich bereits vor zwei Wochen darauf verständigt, meinen Vertrag Ende März aufzulösen.

Detlef Sehr (1. Vorsitzender HSG RW O TV): Ich habe keine Lösung, wie man es hätte anders machen können. Auf Funktionärs-Ebene sitzen erfahrene, kluge Köpfe, die Ahnung haben. Unser teuerstes Gut, das wir besitzen, ist unsere Gesundheit. Die steht über allem anderen. Natürlich fehlen uns der Sport und dieses Wir-Gefühl. Meinen 19-jährigen Sohn, der inklusive Schulsport fünfmal in der Woche aktiv ist, muss ich mittlerweile festbinden. Die Meisterschaft ohne gezieltes Training über einen Zeitraum von mehreren Wochen fortzuführen, halte ich übrigens überhaupt nicht für sinnvoll. Da wären Verletzungen vorprogrammiert.

Sebastian Köster (Trainer TV Biefang II, Damen-Verbandsliga): Rein aus sportlicher Sicht finde ich es persönlich schade. Wir waren vor dem Lockdown gut drauf, die vermeintlich leichteren Gegner wären erst noch gekommen.

Den Ligaverbleib haben wir jetzt am grünen Tisch eingetütet, das nehmen wir gerne so an und auch mit. Es ist letztlich aber alles so was von zweitrangig.

Gesundheit steht an erster Stelle

Die Gesundheit muss an erster Stelle stehen. Für mich endet an dieser Stelle damit auch mein Engagement als Trainer.

Mein Rückzug nach einem Jahr hat ausschließlich familiäre Gründe. Mit zwei kleinen Kindern ist das doch zu aufwendig. Den Vorstand habe ich über meinen Entschluss rechtzeitig informiert. Ein Nachfolger für mich steht noch nicht fest.

Tim Kullmann (Trainer Turnerbund Oberhausen, Herren-Landesliga): Einerseits profitieren wir jetzt davon, andererseits hätten wir es auch gerne sportlich entschieden und aus eigener Kraft die Klasse gehalten. Diese Situation ist außergewöhnlich und gab’s bisher so noch nicht. Allein daran zeigt sich aber: Es gibt Wichtigeres als Handball.

Vorbereitungen laufen

Bei uns laufen im Hintergrund die Planungen für die nächste Saison. Es hat eine Umstrukturierung eingesetzt, die Mannschaft bekommt ein völlig neues Format. Wir halten jetzt erstmal die Füße still, nehmen uns alle zurück und treten dann an, wenn wir antreten sollen. Persönlich denke ich, dass in absehbarer Zeit der Trainingsbetrieb wieder anlaufen wird. Zu entscheiden, wann und wie, haben das natürlich andere.

Jan Latza (Spieler HC Sterkrade 75, Herren-Bezirksliga): Wir hatten damit schon gerechnet. Wer Mannschaftssport treibt, vermisst mittlerweile den regelmäßigen Ausgleich zum Alltag und das damit verbundene Treffen mit den Kumpeln. Das geht aber ja nicht nur mir so. Die Entscheidung, abzubrechen, halte ich für die beste. Die Gesundheit geht nun mal vor.