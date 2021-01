Dominik Pfeiffer verlässt OTHC Richtung Jahn Hiesfeld

Oberhausen/Dinslaken Viele Jahre hat OTHC-As Dominik Pfeiffer die Tennisszene in Oberhausen beherrscht. Jetzt wechselt er klassentiefer zu Jahn Hiesfeld.

Dominik Pfeiffer verlässt den Tennis-Niederrheinligisten OTHC. Der Abo-Stadtmeister in Oberhausen, ehemalige Bundesligaspieler und Ü35-Doppelweltmeister wechselt zum klassentieferen Jahn Hiesfeld in die 1. Verbandsliga.

Der 40-Jährige ist in der Szene bekannt wie ein bunter Hund und hat etliche Erfolge in seiner Laufbahn vorzuweisen. So spielte er beispielsweise in der Bundesliga für Blau-Weiß Krefeld und sicherte sich 2015 den Titel des Tennis-Weltmeisters in der Ü35 im Doppel. Im Einzel reichte es bei der WM zu Bronze.

Er war jahrelang ATP-Spieler im Einzel und Doppel. Bis zuletzt schlug Pfeiffer, der seine Brötchen als Lehrer am Hans-Böckler-Berufskolleg verdient, für den OTHC in der Niederrheinliga auf. Dort spielte er an zweiter Position.

Thomas Klimanek, Sportlicher Leiter beim OTHC, bedauert den Abgang sehr: "Aber da konnten wir nichts machen." Denn der OTHC hatte sich zuvor entschieden, die kommende Saison als eine Zwischen-Spielzeit anzugehen und erst in der übernächsten einen erneuten Anlauf auf die Regionalliga zu nehmen. "Wir sind in der kommenden Saison mit zehn Vereinen am Start. Das heißt, es gibt viele Spiele und es wird schwer aufzusteigen. Das geht in so einer großen Gruppe nur mit viel Geld und Glück" erklärt Klimanek.

Daher geben die Verantwortlichen an der Arenastraße lediglich den Klassenerhalt als Ziel aus. Dies schien Pfeiffer dann, wenn auch in der Niederrheinliga höher als in der Verbandsliga, zu wenig. "Es gibt auch immer andere Gründe für einen Wechsel", ergänzt Klimanek.

Die Hiesfelder haben sich in den vergangenen Jahren zu einer guten Verbandsliga-Mannschaft entwickelt und wollen mit Pfeiffer in der bevorstehenden Saison den nächsten Schritt gehen. Schon im Vorjahr schlossen die Hiesfelder auf dem zweiten Platz ab. ,,Da müssen wir", erklärt Pischel, ,,unsere Saisonziele durch Dominiks Verpflichtung nach oben korrigieren."





Pfeiffer bleibt weiterhin in Oberhausen wohnen, hat damit aber auch künftig kurze Wege zu seinem neuen Klub. In Hiesfeld, so sagt er, wolle er weitaus mehr machen als nur die Medenspiele: ,,Ich möchte auch aktiv am Vereinsleben teilnehmen und dort trainieren." Pfeiffer soll daher beim TV Jahn mehr werden als nur ein Spieler, der für sechs Medenspiele kommt, sondern ein Teil des Klubs.





,,Mein alter Verein", erklärt Pfeiffer, ,,konnte mir sportlich nicht mehr die entscheidende Perspektive geben. Wir sind jetzt dreimal am Aufstieg in die Regionalliga gescheitert. In Hiesfeld merke ich durch den ständigen Austausch mit den Verantwortlichen, dass hier Bewegung drin ist und wir zusammen etwas erreichen können." Klimanek bleibt ganz entspannt: "Wir haben uns nicht im Streit getrennt, das Tischtuch ist nicht zerschnitten. Es ist plausibel, wenn er sich so entschieden hat. Aber nächstes Jahr unterhalten wir uns erneut."