Drei Talente der Kleeblätter wagen den nächsten Schritt

Seit Montag steht durch den virtuellen DFB-Bundestag fest: Die aktuelle U19-Bundesliga-Saison wird nicht mehr fortgesetzt. Damit beendet der Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen die West-Staffel nicht nur auf dem achten Tabellenplatz, sondern kann auch mit den Planungen für die neue Saison beginnen. Nicht mehr mit dabei sein werden gleich drei Spieler, die sich einer neuen Herausforderung stellen: Enes Bilgin, Endrit Gojnovci und Max Fleer.

Enes Bilgin wird sich zur neuen Spielzeit dem Oberligisten Westfalia Herne anschließen. Der 19-jährige Mittelstürmer hatte in der abgebrochenen U19-Runde sieben Einsätze für die Kleeblätter absolviert, ohne sich allerdings in die Torschützenliste einzutragen. Bilgin spielte bereits bis 2013 im Nachwuchs der Kleeblätter und war im vergangenen Sommer nach Oberhausen zurückgekehrt.

Für Schalke, Bochum und RWE am Ball

In der Zwischenzeit lief er für den FC Schalke 04 (bis U16), VfL Bochum (U17, U19) und in der Rückrunde der vergangenen Saison für die U19 von Rot-Weiss Essen auf, mit der er aus der Bundesliga abstieg. Im März 2018 bestritt der gebürtige Gladbecker zwei EM-Qualifikationsduelle für die türkische U17-Nationalmannschaft.

Max Fleer wechselt zum FC Kray. Foto: Mark Bohla / FFS

Sechser Endrit Gojnovci zieht es dagegen in die Oberliga Niederrhein zur SSVg Velbert. Damit kehrt der 18-Jährige zu seinen Wurzeln zurück, spielte er doch vor seinem Wechsel 2017 zur B-Jugend von RWO bereits in Velbert. In dieser Saison war der Rechtsfuß lediglich zu vier Einsätzen gekommen, da er sich im Januar 2019 beim Sauerland-Cup, einem A-Jugend-Turnier des TuS Plettenberg das Kreuzband gerissen hatte.

Als Deutscher Meister zum FC Kray

Als letzter im Bunde wird Max Fleer die Kleeblätter verlassen und ebenfalls in der Oberliga Niederrhein sein Glück versuchen. Der 18-Jährige, der 2018 mit der U17 des BVB Deutscher Meister wurde und zur Spielzeit 2018/2019 an die Lindnerstraße wechselte, bestritt insgesamt 37 Partien für die Rot-Weißen. „Max ist ein sympathischer Junge, ein guter „Zocker“, der bei uns für die rechte Seite eingeplant ist. Er ist der erste Deutsche Meister beim FC Kray“, so Mario Salogga, sportlicher Leiter des FC Kray auf der Vereinsseite.