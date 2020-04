Dreimal wöchentlich Kampfsport für Jung und Alt bei Baekho

Oberhausen. Das koreanische Kampfsport-Studio setzt seine Lehrgänge mit Hyon Cha und Dominik Marchewka nun auf YouTube fort.

Kinder hüpfen bekleidet mit weißen Hosen und schwarzen T-Shirts im Wohnzimmer auf und ab, blicken dabei auf ein Tablet und schauen sich ein Video auf YouTube an. Was auf den ersten Blick aussieht wie wildes Herumtoben oder starker Medienkonsum, ist tatsächlich ein angeleiteter Sportkurs des koreanischen Kampfsportvereins Baekho body and mind.

In Zeiten der Corona-Krise in denen Sportvereine, Fitnessstudios und Spielplätze geschlossen sind, haben sich die leitenden Kampfsportmeister Hyon Cha und Dominik Marchewka zusammen getan und streamen dreimal wöchentlich Kampfsport Kurse für Jung und Alt. Als bekannt wurde, dass die Sportvereine und Fitnessstudios geschlossen werden müssten um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, war der alternative Plan für die Onlinekurse bereits geschmiedet.

Sofort auf die Schließung reagiert

„Wir haben die Lage sehr weitläufig beobachtet“ erklärt Marchewka, einer der Haupttrainer von Baekho. „Als die Landesregierung dann die Regelung aufstellte, dass Sportvereine und Fitnessstudios schließen sollten, haben wir sofort miteinander telefoniert und uns über die virtuelle Alternative der Online-Kurse ausgetauscht.“

Das Engagement von Hyon Cha (r.) geht über den Sport hinaus, hier bei einer Spende an den Verein für alleinerziehende Mütter und Väter in Düsseldorf. Foto: privat

Der wird in Eigenregie mit Professionalität und viel Leidenschaft erstellt. In weniger als 48 Stunden haben Hyon Cha und Marchewka (Foto) den Mitgliederbereich auf der Homepage der Kampfkunstschule eingerichtet und die ersten Videos gedreht. Innerhalb von zwei Tagen war der erste Online-Kurs für alle Mitglieder verfügbar. Ein kleines Stückchen Normalität und Gewohnheit in einer sonst so turbulenten und unsicheren Zeit.

Jeden Montag, Mittwoch und Freitag gehen seitdem auf YouTube und der vereinseigenen Homepage mehrere Videos online, die den Mitgliedern das Training zu Hause erleichtern sollen.

Vier Formate werden nun angeboten

„Wir wollen unseren Mitgliedern, egal ob jung oder alt, ein wenig Ablenkung verschaffen, aber gleichzeitig auch zeigen, dass der Alltag weiter geht“, sagt Hyon Cha, Leiter des Kampfsportstudios. „Uns ist wichtig, den Menschen klar zu machen, dass man jede Herausforderung meistern kann!“ Gleichzeitig ermögliche der Online-Kurs, sich der fortschreitenden Digitalisierung anzupassen.

Baekho body and mind bietet seinen Mitgliedern auf der Homepage vier verschiedene Formate an: Kindertraining, Kickboxen- und Kung-Fu-Training für Erwachsene und Yoga/Tai Chi. Zudem wird jeden Freitag ein Special veröffentlicht, welches ebenfalls auf YouTube eingesehen werden kann. „Taekwondo soll Menschen verbinden“, sagt Marchewka. „Als Taekwondo-Lehrer haben wir nicht nur unseren Mitgliedern gegenüber eine Fürsorgepflicht, sondern all unseren Mitmenschen“.

Über den Sport hinaus engagiert

Baekho body and mind ist sozial engagiert und agiert innerhalb seiner Studios in Dortmund und Oberhausen in einer familiären Atmosphäre.

Auf jährlichen Turnieren werden Spenden für soziale Projekte und Vereine gesammelt. Das öffentliche Kursangebot soll auch Vereine und Schulen unterstützen, die nicht die Möglichkeit haben, Online-Kurse anzubieten. „Auch in schwierigsten Zeiten müssen die Menschen zusammenhalten“, erklärt Cha.