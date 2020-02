Ab 14 Uhr wird am Sonntag kein Fußballspiel im FVN-Gebiet mehr angepfiffen.

Fußball Eilmeldung: Alle Spiele am Sonntag ab 14 Uhr abgesagt!

Oberhausen. Der Fußball-Verband Niederrhein sagt alle Partien ab, die am heutigen Sonntag, 9. Februar, für 14 Uhr und später angesetzt waren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eilmeldung: Alle Spiele am Sonntag ab 14 Uhr abgesagt!

Der Fußball-Verband Niederrhein sagt alle Partien ab, die am heutigen Sonntag, 9. Februar, für 14 Uhr und später angesetzt waren. Das bedeutet: Es werden bei Männern (Oberliga, Landesligen, Bezirksligen) und Frauen auf Verbandsebene keine Pflichtspiele und keine Freundschaftsspiele ausgetragen, für die heute die Anstoßzeit 14 Uhr, 15 Uhr und später vorgesehen waren.

Diese Absage gilt auch für den Spielbetrieb in den 13 Kreisen des Fußballverbandes Niederrhein (FVN), sprich: in den Kreisligen. Auch da ruht am Nachmittag der Ball.

„Wir hatten stets die Wetterprognosen für den Niederrhein im Blick und haben uns schlussendlich für diesen Schritt entschieden, um die Sicherheit auf und neben den Plätzen zu garantieren. Da nun in der Mehrheit der Ligen der komplette Spieltag abgesetzt ist, entsteht keine Wettbewerbsverzerrung“, sagt der Verbandsfußballausschussvorsitzende Wolfgang Jades.

Die Sonntagsspiele, auch im Jugendbereich, die bis 14 Uhr angepfiffen und demnach spätestens gegen 16 Uhr beendet sein werden, sollten nach derzeitigem Stand ohne größere Probleme wegen des Sturmtiefs über die Bühne gehen können.

Wolfgang Jades weist deutlich daraufhin: „Sollte es bereits bei den Spielen, die vor 14 Uhr angepfiffen wurden, sehr windig und möglicherweise gefährlich werden, dann dürfen die Mannschaften selbstverständlich auf die Schiedsrichter zugehen und gemeinsam mit den Schiedsrichtern über einen Spielabbruch beraten. Denn: Sicherheit geht vor!“

Von der generellen Absage für Spiele ab 14 Uhr ist auch die Partie in der Frauen-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln (geplanter Anstoß: 14 Uhr) betroffen. Am frühen Sonntagmorgen ist zudem das Bundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln im Mönchengladbacher Borussia-Park abgesagt worden.