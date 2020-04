Ein starkes Trio bleibt bei Landesligist Sterkrade-Nord

Die nächsten im Bunde: Nach Michel Roth, Florian Witte, Christian Biegierz, Fabian Abel, Samuel Kahnert und Celil Kuzu haben nun auch Julius Ufer, Sven Konarski und Stefan Jagalski ihre Zusagen bei der Spvgg. Sterkrade-Nord für die kommende Saison gegeben.

Für Jagalski ist die „kontinuierliche Weiterentwicklung“ der Schmachtendorfer ein wesentlicher Grund für seinen Verbleib an der Lütticher Straße. „Der Verein versucht sich auf allen Ebenen zu verbessern, genauso wie ich. Ich spüre hier einfach Wertschätzung“, erklärt der 28-jährige Mittelfeldspieler. Dass die Nordler einen möglichen Oberliga-Aufstieg verdient hätten, steht für ihn außer Frage: „Wir spielen eine Riesen-Saison.“

Julius Ufer schon im Aufbautraining

Auch Angreifer Ufer bleibt der Sportvereinigung erhalten. Der 25-Jährige befindet nach überstandener Kreuzband-Operation Ende Februar im Aufbautraining. Ebenso hat sich Dauerbrenner Konarski für den Tabellenführer der Fußball-Landesliga entschieden. „Konny“ lief in 21 von insgesamt 23 Meisterschaftspartien für Sterkrade-Nord auf.

Weiter wechseln Serhat Sat und Fatih Gönül aus der U19 von Arminia Klosterhardt an die Lütticher Straße. Sowohl dem 18-jährigen Abwehrspieler Sat als auch dem 19-jährigen Mittelfeldspieler Gönül traut Julian Berg den Sprung in die erste Seniorenmannschaft der Sterkrader zu. „Mit Serhat und Fatih bekommen wir zwei talentierte und sehr gut ausgebildete Spieler dazu, die die Qualität in unserem Kaden anheben werden und auch charakterlich in unsere Mannschaft passen. Dass die beiden sich nach langen und intensiven Gesprächen für uns als erste Seniorenstation entschieden haben, zeigt, dass wir uns zu einer attraktiven Adresse im Amateurfußball entwickelt haben“, so der Coach der Schmachtendorfer.

Oberhausener Talente unterwegs

Verlassen hingegen hat Torwart Arndt Binder (18) die Schmachtendorfer. Der Schnapper aus der A-Jugend wechselt zum Duisburger Bezirksligisten Viktoria Buchholz. Aus der A-Jugend der Kleeblätter ist Ahmet Efe Aris noch gut bekannt. Er spielte von 2017 bis 19 bei RWO. Jetzt wechselt er vom Niederrhein-Oberligisten TVD Velbert zum Westfalen-Oberligisten SV Schermbeck.