Eisenmann Timo Schaffeld hat sich sein Kämpferherz bewahrt

Oberhausen Auch hinter Triathlet Timo Schaffeld liegt ein reines Trainingsjahr. Der Oberhausener hofft, dass er 2021 wieder neu angreifen kann.

In Timo Schaffelds Arbeitszimmer hängen die Medaillen buchstäblich von der Decke. „Motivation ist alles“, sagt der Oberhausener Triathlet vom RWO Endurance Team fast schon etwas wehmütig. Vergrößert hat sich seine eindrucksvolle Medaillen-Sammlung im vergangenen Jahr allerdings nicht. Dies lag nicht an fehlendem Trainingsfleiß oder schlechter Form des 24-Jährigen, sondern an der Corona-Pandemie, die auch bei den Ausdauerspezialisten 2020 in Sachen Wettkampf für einen kompletten Stillstand gesorgt hatte. Wobei Schaffeld nicht von einem verlorenen Jahr sprechen möchte. Im Gegenteil.

„Auch wenn es letztlich ein reines Trainingsjahr war, konnte ich meine Form halten beziehungsweise sogar in bestimmten Bereichen verbessern.“ Spätestens im Juni mit der Absage des Saisonhöhepunktes, der 70.3-Weltmeisterschaft in Neuseeland, war Schaffeld klar, dass er umplanen muss. So musste anstatt des Konkurrenzkampfes allein auf dem Rad oder zu Fuß trainiert werden. Durch die Schließung der Bäder war Schwimmen nur im Sommer im Freiwasser möglich.

Sechs Stunden länger auf dem Rad

„Man kann das Schwimmen zwar simulieren. Aber Zugseiltraining ist natürlich nicht das gleiche wie im Wasser“, kann Schaffeld auch nicht auf einen eigenen Pool im Garten zurückgreifen, geschweige denn auf eine heimische Gegenstromanlage setzen, wie etwa Hawaii-Champion Jan Frodeno bei seinem Heim-Ironman im vergangenen Sommer.

„Auch wenn das Schwimmen hintenanstehen musste, habe ich den Fokus auf die anderen zwei Disziplinen gelegt. Wenn es normalerweise dreimal die Woche ins Schwimmbad geht, war ich jetzt eben sechs Stunden länger auf dem Rad“, hofft der Oberhausener dennoch, dass bald wieder die Schwimmbäder öffnen werden.

„Vier Wochen konnte ich mit dem Arm nichts machen"

Aufgrund der fehlenden Wettkämpfe gestalteten sich auch die Regenerationsphasen des Ausdauerspezialisten ein wenig anders als sonst. Und die nutzte Schaffeld unter anderem für seine Master-Arbeit, die er innerhalb von nur vier Wochen fertig schrieb. „Dadurch, dass in Hamburg die Uni-Labore geschlossen waren, musste ich das Thema meiner Masterarbeit ändern. So war es nicht das schlechteste, das eben kein Wettkampf dazwischen kam und ich mich voll aufs Schreiben konzentrieren konnte“, hat der AK-18/24 Triathlon-Weltmeister von 2018 seinen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen mittlerweile in der Tasche.

Aktuell befindet sich der Offizier der Deutschen Luftwaffe überwiegend im Home-Office, wurde im Oktober nach Kalkar versetzt. Genau zu diesem Zeitpunkt kam eine erneute, allerdings unfreiwillige Zwangspause hinzu. Ein betrunkener Motorrad-Fahrer fuhr Schaffeld mit dem Rad frontal an. Diagnose: Schlüsselbeinbruch, der mittlerweile aber wieder sehr gut verheilt ist, wie Schaffeld versichert. „Vier Wochen konnte ich mit dem Arm nichts machen. Aber letztlich hatte ich Glück im Unglück. Lediglich mein Fahrrad hatte einen Totalschaden.“

Erinnerungen an schweren Trainingsunfall von 2018

Dabei kamen wohl nicht nur bei Schaffeld Erinnerungen an seinen schweren Unfall 2018 auf La Palma auf. Damals war er durch eine starke Windböe von der Straße abgekommen, hatte sich zweimal überschlagen, bis eine Felswand seinen Absturz bei 15 Prozent Gefälle unsanft stoppte.

Sein Hüftgelenk war ausgekugelt, zudem eine Rippe gebrochen und eine Kniescheibe herausgesprungen. Hinzu kamen diverse Schürfwunden. Sein Helm hatte womöglich sogar sein Leben gerettet. „Der Unfall damals und den im Oktober kann man nicht vergleichen. Deshalb habe ich das auch nicht an die große Glocke gehangen“, so Schaffeld.

Hoffen auf erfolgreiches Jahr 2021

2018 fand das Unfall-Drama letztlich ein Happy End: Beim Ironman Hawaii feierte Schaffeld den sensationellen Gewinn der Weltmeisterschaft in der Altersklasse 18–24, wo er mit 8:51:50 Stunden einen neuen Streckenrekord aufstellte. Ob derweil 2021 ein ähnlich erfolgreiches Jahr werden wird, steht aktuell noch in den Sternen.

Mit seiner Sportfördergruppe möchte Schaffeld im Mai auf Lanzarote die Langdistanz angehen. Ansonsten stehen die Wettkämpfe auf dem Fahrplan, die letztes Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind. Neben der Deutschen Meisterschaft und der Europameisterschaft finden die zwei Saison-Höhepunkte in Amerika statt. Neben der Mitteldistanz-WM (12. September: St. George, Utah) geht es nur knapp vier Wochen später zur Langdistanzweltmeisterschaft (9. Oktober) auf Hawaii.

Schaffeld: „Wenn es so kommen sollte, wäre es natürlich perfekt. Bis dahin will ich mich stetig steigern und jederzeit bereit sein.“